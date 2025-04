Pierwszy taniec powinien być dopasowany do charakteru małżonków. To dlatego warto dobrze się zastanowić nad wyborem samej piosenki oraz układu. Jeśli nie najlepiej czujecie się na parkiecie, może powinniście pomyśleć nad zapisaniem się do szkoły tanecznej? Czasem wystarczy kilka lekcji, by zadziwić wszystkich przepięknym tańcem. Kiedy zapisać się na kurs i jak najlepiej przygotować się do tego najważniejszego tańca? Wyjaśniają tancerze z Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego!

Kiedy zapisać się do szkoły tańca?

Na kurs tańca ślubnego najlepiej zapisać się na 2 miesiące przed ślubem.

Jak dobrać piosenkę do pierwszego tańca?

Piosenka na pierwszy taniec powinna:

być dopasowana do nowożeńców, ich charakteru i temperamentu,

się dobrze kojarzyć,

być ponadczasowa.

Jak poskromić stres podczas pierwszego tańca?

Jeśli para jest dobrze przygotowana, to stres przedślubny w zasadzie jest minimalny. Pary młode powinny też pamiętać, że nikt nie zna ich układu, więc nawet jeśli pomylą kroki, to nikt tego nie zauważy.

O czym należy pamiętać w czasie nauki pierwszego tańca?

Jeśli właśnie uczycie się kroków waszego pierwszego tańca, zastosujcie się do 3 ważnych zasad.

Ćwicz w butach i sukience ślubnej (albo przynajmniej halce) Nie sugerujcie się nagraniami z youtuba, ponieważ najczęściej taniec wykonują profesjonaliści Wasz taniec powinien trwać około 2 - 2,5 minuty