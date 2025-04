Pierwsza rocznica ślubu, zwana papierową to szczególne wydarzenie. Świeżo upieczeni małżonkowie doskonale pamiętają jeszcze wszystkie emocje, jakie towarzyszyły im w tym ważnym dniu, a ich uczucia najczęściej dalej się tak samo silne, jak przed ślubem. Jeśli nie wiesz, jak spędzić pierwszą rocznicę ślubu, koniecznie poznaj nasze propozycje i zainspiruj się nimi.

Reklama

Romantyczna kolacja

Pierwszą rocznicę warto spędzić uroczyście - ale we dwoje, nie w rodzinnym gronie. Umówicie się na romantyczną kolację, tak jakbyście byli na pierwszej randce. Idźcie do jakiejś uroczej restauracji. Najlepiej, jeśli będzie to przytulny lokal, z pięknymi ozdobami, świecami i wspaniałą muzyką w tle. Nie zapomnijcie o lampce dobrego wina i pysznym deserze.

4 pomysły na romantyczną kolację

Wieczór filmowy

Możecie też spędzić czas w domu. Przy lampce dobrego wina i pysznościach, które sami przygotujecie, miło będzie obejrzeć romantyczny film. Jeszcze lepszym pomysłem będzie seans video z waszego ślubu. Obudzicie piękne wspomnienia.

Jaki prezent podarować z okazji rocznicy ślubu?

Wycieczka

Wprawdzie w pierwszą rocznicę ślubu mało kto wybiera się na drugą podróż poślubną, za to wiele par chętnie wyjeżdża na kilkudniową wycieczkę, aby oderwać się od codziennego pędu i spędzić kilka chwil razem tak, jak za dawnych lat. Możecie jechać w miejsce, gdzie się poznaliście lub gdzie on ci się oświadczył. Jeśli lubicie podróże, już wcześniej zarezerwujcie hotel i ustalcie plan wycieczki.

Romantyczny wyjazd we dwoje. Gdzie pojechać?

Aktywny wypoczynek

Miłośnicy sportu, koniecznie powinni wybrać się na wspólny trening: na rolki, basen lub łyżwy. Jeżeli gustujecie w nieco bardziej ekstremalnych przeżyciach, pomyślcie o skoku na bungee lub ze spadochronem. Proponujemy też wyjście na kręgle, gokarty lub strzelnicę. Wspólna zabawa będzie nie tylko przyjemna, ale i zbliży was jeszcze bardziej.

Pikantne szaleństwo

Rocznica ślubu może być też rocznicą nocy poślubnej. Pamiętaj o świecach, aromatycznych zapachach i kadzidełkach. Możesz też wybrać śliczną koszulę nocną, która rozpali wszystkie zmysły twojego ukochanego!

Reklama

Zobacz także:

10 prezentów na 10 rocznic ślubu - zobacz!

Nie masz pomysłu na życzenia z okazji rocznicy ślubu? Złóż je w TEN sposób!