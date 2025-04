4 pomysły na romantyczną kolację

Chcesz zaskoczyć swojego partnera nietuzinkowym smakiem? A może zastanawiasz się, jaki prezent podarować na rocznicę, urodziny, walentynki? Romantyczna kolacja będzie doskonałym pomysłem.

Kolacja na walentynki

Przygotowując romantyczną kolację musimy pamiętać, aby dania kusiły wzrokiem, zapachem i oczywiście smakiem. Należy zadbać o najmniejszy detal. Odpowiedni nastrój, pięknie nakryty stół, świece, nastrojowa muzyka, dobre wino i pyszne jedzenie. Tak własnoręcznie przygotowany wieczór z pewnością zakończy się wyjątkowo.

A jeżeli zastanawiacie się co ugotować, mamy dla was 4 pyszne podpowiedzi!

1) Wyborny kurczak z serem cheddar i szynką parmeńską

Składniki:

4 piersi z kurczaka

8 plasterków sera cheddar

4 plastry szynki parmeńskiej

por

400 g miniaturowych marchewek

opakowanie pomidorków koktajlowych

czarne oliwki

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka umyć, osuszyć, rozciąć wzdłuż na dwie części. Oprószyć solą i pieprzem. Ser pokroić na cienkie plasterki, włożyć je do środka piersi, zamknąć. Każdą pierś zawinąć w plaster szynki i wstawić na kilkanaście minut do lodówki.

Por dokładnie umyć i pokroić na plastry. Do naczynia żaroodpornego na dno ułożyć pomidory, następnie, por i marchewki Całość polać oliwą z oliwek i oprószyć solą. Na warzywach położyć piersi z kurczaka i posypac plastrami czarnych oliwek. Piec w piekarniku w 220 stopniach przez około 20 minut. Pod koniec pieczenia można ustawić piekarnik na tryb grillowania.

Danie podawać z pieczonymi ziemniakami.

2) Wykwintny łosoś z suszonymi pomidorami

Składniki:

duży filet łososia

suszone pomidory

sok z 1/2 cytryny

oliwa z oliwek

sol, pieprz

Sposób przygotowania:

Z fileta delikatnie zdjąć skórę. Pokroić go na ok. 5 cm kawałki. Każdy kawałek skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem, polać delikatnie oliwą z oliwek. Odstawić na 15 minut w chłodne miejsce.

Na każdym kawałku ryby ułożyć suszone pomidory, zawinąć w folię aluminiową. Całość wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekać około 20 min. Po tym czasie zdjąć folię i podwyższyć temperaturę do 200°, piec przez ok. 10 min.

Do łososia podać mix sałat z oliwą z oliwek i pomidorkami koktajlowymi oraz czosnkowe grzanki z bagietki.

3) Krewetkowe tagliatelle

Składniki:

opakowanie mrożonych krewetek

makaron tagliatelle

mała śmietana 18 %

oliwa z oliwek

3 ząbki czosnku

natka pietruszki

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Mrożone krewetki podsmażamy na oliwie z oliwek z dodatkiem czosnku, posypujemy solą i pieprzem. dodajemy śmietanę, a na końcu natkę pietruszki. Całość mieszamy z ugotowanym makaronem tagliatelle i jeszcze przez chwilę podsmażamy na oliwie z oliwek.

4) Polędwiczki wieprzowe w sosie śliwkowym

Składniki:

polędwiczka wieprzowa

szklanka suszonych śliwek

2 łyżki oleju

250 ml śmietanki

200 ml czerwonego wina

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Suszone śliwki przełożyć do rondla, oprószyć solą i pieprzem. Podlać czerwonym winem i gotować na małym ogniu. Gdy będą miękkie dodać śmietanę i ponownie zagotować. Doprawić sola i pieprzem.

Umytą polędwiczkę pokroić w 2 cm plastry. Każdy plaster rozbić lekko dłonią. Posypać solą i pieprzem obu stron. Na patelni rozgrzać olej, smażyć na nim polędwiczki na średnim ogniu, po około 5 minut z każdej strony. Gorące polędwiczki podawać polane sosem z zieloną sałatą i ziemniaczanym pure.

