Rocznica ślubu to wyjątkowy dzień w roku dla obojga małżonków. Oznacza kolejny rok spędzony razem jako małżeństwo, przywołuje wspomnienia związane z tym wielkim wydarzeniem sprzed lat, a także pozwala na podziękowanie współtowarzyszowi życia za obecność. Nieodłącznym elementem każdego święta jest złożenie życzeń. Nie masz pomysłu na życzenia na rocznicę ślubu? Pamiętaj, że nie muszą to być żadne wiersze ani rymowanki! Postaw na przekaz szczery i płynący prosto z serca i nadaj mu odpowiedniej oprawy!

Reklama

Życzenia na rocznicę ślubu – na co postawić?

Myśląc o życzeniach, w pierwszej kolejności do głowy przychodzą zwykle wierszyki i rymowanki. Szukasz i szukasz, jednak nie możesz znaleźć niczego, co porwałoby cię od razu? Pójdź za głosem serca i życzenia na rocznicę ślubu ułóż samodzielnie! Nie musisz być poetą ani pisarzem, aby stworzyć życzenia najpiękniejsze na świecie – bo indywidualne i szczere. Weź kartkę i spisz na niej wszystkie pozytywne emocje, miłe skojarzenia i wzruszające przeżycia związane z twoim mężem. Pomyśl, czego chciałabyś mu życzyć? Przelej te myśli na papier w takiej formie, w jakiej masz je w głowie: szczerze, po prostu, bez zbędnego upiększania. Przepisz je na arkusz papieru czerpanego, lub przypal zwykłą kartkę zapalniczką na brzegach, a następnie spisz powyższe myśli. Zwiń arkusz w rulonik i przewiąż wstążką lub sznurkiem i dołącz do prezentu!

Dyplomy, medale, figurki i kartki z gotowym tekstem życzeń nie są najlepszym pomysłem na prezent, niezależnie od okazji. Kojarzą się z masowością, a w upominkach chodzi przecież o indywidualność i podkreślenie wyjątkowości danej osoby. Jeśli nie jesteś więc przekonana co do podobnego wydźwięku gotowych rymowanek i wierszy, postaw na szczery i prosty przekaz. Z pewnością będzie odebrany o wiele lepiej, niż dopasowany wierszyk na gotowej kartce. W życzeniach nawiąż do:

swojej miłości do partnera

cechach, za które cenisz go najbardziej

wspólnych lat przeżytych razem

wizji waszej przyszłości

najpiękniejszych sytuacji, jakie przyszło wam przeżyć razem.

Najlepiej, jeśli życzenia złożysz mężowi osobiście, podczas wręczania prezentu. Jeśli jesteś jednak nieśmiała lub emocjonalna, wręcz je w formie pisanej. Miłym zaskoczeniem będzie również ukrycie w domu kilku karteczek z miłymi słowami skierowanymi do męża, w takich miejscach, aby na pewno się na nie natknął! Pomysły płynące i realizowane prosto z serca są bezcenne!

Reklama

Zobacz także:

5 sposobów na to, by utrzymać szczęśliwe małżeństwo! To działa!Małżeństwo bez miłości - czy to w ogóle ma jakikolwiek sens?8 zasad udanego małżeństwa