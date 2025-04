Pierścionek zaręczynowy to biżuteria, którą mężczyzna ofiarowuje wybrance swojego serca, prosząc ją o zostanie jego żoną. Jeśli kobieta na pytanie "Czy wyjdziesz za mnie", odpowie twierdząco i przyjmie pierścionek, oficjalnie przestaje być panną i zaczyna okres narzeczeństwa, którego zwieńczeniem ma być zawarcie związku małżeńskiego. Pierścionek zaręczynowy zwykle jest bardzo ozdobny, najczęściej bywa złoty, składa się z obrączki oraz korony, w której umieszczony jest kamień szlachetny. Poznaj najpiękniejsze typy pierścionków zaręczynowych i wybierz swój ulubiony.

Złoto

Złoty pierścionek wykonany z tzw. żółtego kruszcu, to najbardziej klasyczny wybór. Pamiętaj jednak o tym, że nie każda próba złota będzie miała taki sam odcień. Najsłabszą (ale wcale nie najgorszą) jest próba 6, czyli 8-karatowe złoto, zawierające jedynie 33,3% złotego kruszcu w stopie. Konsekwencją jest jasny kolor biżuterii. Najlepszym i najbardziej uniwersalnym wyborem próby złota jest 14 i 18-karatowe złoto. Złoty pierścionek powinien zachwycać też kamieniem. Najlepiej, jeśli będzie to brylant lub diament. Nie polecamy cyrkonii. Nie jest to kamień szlachetny i chyba nie wypada obdarowywać nim przyszłej żony.

Białe złoto

Białe złoto nie jest najczęstszym wyborem, ponieważ przez wielu uznawane jest za złoto "gorszego sortu". Jet to mit! Białe złoto nie różni się próba od żółtego. Faktycznie przypomina srebro, ale każde bardziej wprawione oko, dostrzeże różnicę. Białe złoto, jak wszystko, ma swoich przeciwników i zwolenników. Ślicznie wygląda w połączeniu z większymi kamieniami o szklistej, przezroczystej kolorystyce.

Łączone złoto

Moda na biżuterię z połączonego żółtego i białego złota pojawiła się w Polsce dosyć niedawno. Od razu znalazło się grono wielkich fanów, a pierścionki i obrączki "dwukolorowe" stały się wielkim hitem. I faktycznie, jest co ubóstwiać, bo obrączki z delikatnym, białym zdobieniem wyglądają bardzo elegancko. Podobnie jest z pierścionkami, które najczęściej składają się z żółtej obrączki oraz białej korony, która zwieńczona jest drogocennym kamieniem.

Klasyczny

Klasyczny pierścionek zaręczynowy składa się ze złotej obrączki oraz niewielkiego kamienia. Najczęściej wykonany jest żółtego 14-karatowego złota.

Z kamieniami

Niewielkie kamienie osadzone na obrączce oraz jeden, większy w koronie to trend ostatnich lat. Idealnie będzie pasował do osób kochających przepych, błyskotki i rozmach.