Oświadczyny to jeden ze szczęśliwszych dni w życiu kobiety. Kolejny to podobno ślub i narodziny dziecka. Niemniej jednak zaręczyny to długo wyczekiwany przez kobiety moment. To właśnie wtedy wybranek jej serca, zadaje magiczne pytanie i prosi ją o rękę, wkładając na jej serdeczny palec, pierścionek zaręczynowy. Jeśli masz wrażenie, że twój partner planuje oświadczyć się poznaj 6 sygnałów, które mogą o tym świadczyć.

1. Nie ja, nie ty, tylko MY!

Zmiana sposobu mówienia i myślenia u twojego partnera nie tylko cię dziwi, ale i wzbudza podejrzenia, że on ... chce się oświadczyć? To bardzo możliwe. Mężczyzna, zanim zada jedno z ważniejszych pytań, które nieodwracalnie zmienią jego życie, musi mieć pewność, że jesteś tą jedyną. Jeśli w swoich planach na przyszłość za 5 czy 10 lat widzi cię i otwarcie o tym mówi, spodziewaj się, że niebawem poprosi, abyś została jego żoną.

2. Jego przyjaciele już dawno mają żony

Gdy wszyscy koledzy z paczki, którzy dawniej byli świetnymi kompanami na mecz, piwo, czy imprezę, mają inne priorytety, obowiązki, żonę i dzieci, może to wzbudzać w twoim mężczyźnie silną potrzebę ustatkowania się, i bycia takim, jak najbliżsi. Pierścionek zaręczynowy to tylko kwestia czasu.

3. Chętnie wybiera się z tobą do twoich rodziców

Nie bawią go żarty o teściowej, czy teściu, który celuje karabinem w jego głowę? Zamiast tego na niedzielny obiad chętnie wpada z tobą do twoich rodziców? To znaczy, że traktuje cię bardzo poważnie i prędzej czy później poprosi cię o rękę.

4. Temat: dom i dziecko!

Chce, żebyście razem mieszkali, a najlepiej wzięli kredyt na wspólny lokal? A może coraz częściej mówi o zwierzątku, którym moglibyście się razem zajmować? To też sygnały świadczące o tym, że twój partner traktuje cię serio i chce z tobą budować wspólną przyszłość. Jeśli zaczyna wspominać o potrzebie posiadania potomstwa albo wręcz namawia cię na powiększenie rodziny, jednoznacznie chce zostać twoim mężem.

5. Bada twoje biżuteryjne upodobania

Jeśli twój chłopak co jakiś czas wypytuje cię jaka biżuteria ci się podoba albo prosi, abyś dała mu przymierzyć swój pierścionek, bo chce porównać średnice waszych palców, nie daj się podpuścić. Twój partner po prostu sprawdza, jaki masz rozmiar serdecznego palca, co może oznaczać tylko jedno – rychłe oświadczyny.

6. Dziwne zachowanie

Jeśli partner zaprosi cię na romantyczną kolację, wycieczkę albo "ważne spotkanie" możesz być juz prawie pewna, że ci się oświadczy. Tuż przed zaręczynami mężczyźni bywają też bardziej spięci, zaniepokojeni i zamyśleni, co może wydawać ci się dziwne. Nie martw się na zapas ich zachowaniem. Za wszystko odpowiedzialny jest stres i niepewność, co do twojej odpowiedzi.