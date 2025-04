Pomysłów na oświadczyny jest tyle, ile par. Zanim zabierzesz się za planowanie tej wyjątkowej chwili, najpierw dobrze poznaj charakter, upodobania i marzenia partnerki. Ma to być przecież wyjątkowe wydarzenie, które wspominać będziecie do końca życia.

Reklama

Niektóre kobiety preferują huczne, szalone oświadczyny, inne wolą, by odbyły się w domowym zaciszu, w romantycznej atmosferze, a część z nich wcale nie chce zaręczyn! Drogi mężczyzno, prosimy, wybadaj grunt, zanim na serio się na coś zdecydujesz!

Na skróty:

1. Zaręczyny jak z marzeń

2. Kilka pomysłów na oświadczyny!

Inspiracja pomysłami na oświadczyny rodem z amerykańskich filmów to pomysł dobry, ale pod warunkiem, że przepuścisz go przez filtr upodobań swojej ukochanej. To ona ma być gwiazdą tego wyjątkowego wieczoru, więc wydarzenie musi być zaplanowane z uwzględnieniem jej gustu.

Szalony lot samolotem, wędrówka na wieżę Eiffel'a, uklęknięcie na dnie jeziora podczas nurkowania - to filmowa, piękna rzeczywistość, ale jeśli twoja wybranka jest spokojną domatorką, taka „zabawa" dostarczy jej więcej stresu niż miłych chwil do zapamiętania - inspiracja jest dobra, ale pod warunkiem, że pomysł będzie zgodny z charakterem wybranki.

Żeby zorganizować zaręczyny jak z bajki, trzeba odpowiednio wcześnie i przemyślanie podejść do tematu. Podpowiadamy, jak najlepiej to zrobić.

Kobiety często wyczuwają zamiary partnera. Postaraj się więc mile zaskoczyć swoją partnerkę. Nie chodź z nią wcześniej po sklepach jubilerskich, by pokazała ci, jakie pierścionki zaręczynowe jej się podobają, nie każ sobie podawać rozmiaru palca.

Wystarczy zorientować się po tym, co obecnie nosi, czy woli skromniejszą, czy bardziej efektowną biżuterię i zdać się na profesjonalnego sprzedawcę z cieszącego się dobrą renomą sklepu. Rozmiar palca poznasz, mierząc suwmiarką jej stare pierścionki (leżą najczęściej obok umywalki lub w szkatułce).

Nawet jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem, to widząc twoje zaangażowanie, kobieta doceni bardziej wysiłek aniżeli ostateczny efekt. Przygotuj sobie wcześniej krótką przemowę, byś klęcząc „nie zapomniał z nerwów języka w gardle”, kup bukiet ulubionych kwiatów dziewczyny i naszykuj pierścionek. Nie wręczaj go w pudełku! Wyciągnij go i nałóż samodzielnie na palec.

Dobrze, kiedy data budzi miłe skojarzenia (np. rocznica poznania, pierwszego pocałunku, Walentynki – kobiety mają pamięć do dat). Możesz także wybrać dowolny dzień roku, który potem będzie tylko waszym świętem i waszą pamiątką.

Szalona ryzykantka, przebojowa, wybuchowa, a może skromna, cicha, romantyczna? Nie zrób niczego, co postawi ją w kłopotliwej sytuacji. Kobiety pod wpływem stresu różnie reagują. Nie chcesz chyba nerwów lub - co gorsze – usłyszeć odmowy przyjęcia oświadczyn.

Jeśli chcesz oświadczyć się w innym mieście lub za granicą, zarezerwuj pokój w hotelu i bilety (zrób to z odpowiednim wyprzedzeniem). Jeśli ma to się odbyć na świeżym powietrzu – sprawdź najpierw długoterminową prognozę pogody, tak abyś nie klękał w strugach deszczu lub przy trzaskającym mrozie.

Podlicz ile wyniesie zakup pierścionka, bukietu kwiatów, ewentualny koszt wynajęcia pokoju hotelowego, itp. Załóż zawsze zapas funduszy, aby uniknąć sytuacji, w której na coś... zabraknie ci pieniędzy. Wystarczy spontaniczna wycieczka, zniszczone buty, podarte ubranie - musisz być przygotowanym na wszystkie ewentualności, by niespodziewany wydatek nie popsuł nastroju i nie pokrzyżował planów!

fot. Adobe Stock

Jeśli masz już przemyślane powyższe kwestie, a nadal brakuje ci pomysłu na to, w jakich okolicznościach zadać to jedno z najważniejszych pytań - służymy pomocą. Wybrałyśmy kilka scenariuszy, uwzględniających zarówno upodobania kobiet spokojnych, jak i tych bardziej temperamentnych!

Nie wszystkie dziewczyny marzą o nietypowych zaręczynach, niektóre chcą by wszystko odbyło się wedle tradycji. Może niekoniecznie przy rodzicach – zaprosicie ich dopiero po fakcie – ale w intymnej, romantycznej atmosferze.

Romantyzm w nowoczesnym wydaniu

Jeśli chcesz zorganizować romantyczne oświadczyny, ale w nieco bardziej nowoczesnym wydaniu, zaproś wybrankę do siebie lub wynajmij pokój bądź domek w klimatycznym miejscu (na przykład w górach). Przyrządź własnoręcznie kolację bądź zamów catering.

Kup róże, które położysz w kilku miejscach pokoju, włącz nastrojową muzykę, zapal świece (dużo świec), połóż biały obrus, wyciągnij zastawę stołową i nakryj stół jak w najlepszej restauracji. Niech będzie odświętnie. Wbrew pozorom, wcale nie jest to sposób pospolity!

Podczas snu

Jeśli mieszkacie razem i trudno zaplanować coś z wyprzedzeniem i zaskoczyć partnerkę, delikatnie nałóż jej pierścionek, kiedy będzie spała. Wyobrażasz sobie jej zdziwienie, kiedy się obudzi i go zauważy? Wtedy szybko wyciągnij kwiaty z szafki (wybierz takie, które nie zwiędną przez noc, poradź się florysty) i padnij na kolana. Wrażenia murowane!

Miłość... na wysokości

W każdej miejscowości jest jakiś kościół. Poproś proboszcza, by umożliwił ci wejście na wieżę i pożyczył klucze. Zgodzi się na pewno bez problemu, jeśli zdradzisz mu swoje zamiary i powiesz, że wkrótce chcesz się ożenić w tym kościele. Zaproś dziewczynę na spacer i zaproponuj obejrzenie panoramy miasta. Najlepiej wybierz gwieździstą noc!

Letnia wycieczka na łódce

Jeśli chcesz oświadczyć się latem, możesz wynająć łódkę. Najlepiej jest to zrobić wieczorem, żeby zdążyć na zachód słońca. Koniecznie znajdź wcześniej firmę, która pracuje do późna i wybierz czas, kiedy nie ma komarów! Oprócz pierścionka do plecaka włóż małego szampana, kieliszki i truskawki. To spotęguje romantyzm.

Wyjazd do romantycznego miasta

Najpopularniejszymi są: Paryż, Wiedeń, Rzym i Wenecja. Najważniejsze jest, by zarezerwować nocleg w dogodnym hotelu i wcześniej zapoznać się z geografią miasta. Zdecydowanie lepiej oświadczyć się w jakiejś cichej uliczce urokliwego miasta, niż na zatłoczonym placu.

Kolacja w restauracji czy spokojne wiosłowanie przy zachodzie słońca to nie wasze klimaty? Chcesz, by twoja wybranka zapamiętała twoje oświadczyny do końca życia? Postaw na bardziej szalone okoliczności, które zagwarantują skok adrenaliny!

Lot balonem

Oświadczyny w kołyszącym się na wietrze balonie to niezwykłe przeżycie. Musisz się jednak upewnić, czy twoja ukochana nie ma lęku wysokości! Postaraj się zaplanować lot w ładną, bezchmurną pogodę i poproś operatora balonu o dyskrecję (być może twoja narzeczona nie będzie chciała, by obcy facet śpiewał jej „Sto lat” i stukał kieliszkami szampana)!

Kulig z pochodniami

Dobry pomysł dla osób wyjeżdżających zimą w góry. Wynajmij z wyprzedzeniem sanie tylko dla was. Konie, śnieg, gwieździste niebo, palące się pochodnie i wy! Tego nie da się zapomnieć!

Zadbaj o to, by w saniach znalazł się ciepły koc, szampan, kieliszki i ciepła herbata w termosie. Poproś górala powożącego końmi o dyskrecję. Może nawet uda się zorganizować jakąś piosenkę w góralskim wykonaniu?

W kinie

Wybierz film, na który chcesz zabrać ukochaną i udaj do kierownika kina z prośbą o zgodę na przerwanie seansu. Poleci ci godzinę filmu, na którą spodziewana jest mniejsza liczba widzów. Nagraj max. 1 – minutowy filmik i dostarcz go do kina z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W pewnym momencie film zostanie przerwany i ukaże się twoje nagranie. Zaraz potem, kiedy światła lekko się rozjaśnią, uklęknij i wręcz jej pierścionek.

Ta propozycja wymaga od ciebie dużo odwagi - jeśli nie jesteś typem przewodnika grupy, lepiej nie decyduj się na ten krok. Może zjeść cię podwójny stres - niepewności odpowiedzi wybranki i, jakby nie patrzeć, przed publicznym występem. Zamiast pięknych wspomnień - będzie mnóstwo stresu!

Na billboardzie

Zadzwoń do agencji wynajmującej billboardy i zamów plakat oświadczynowy. To co się na nim znajdzie, zależy tylko od twojej inwencji i wyobraźni. Postaraj się, by miejsce, gdzie ma się znaleźć, nie sąsiadowało z nieprzyzwoitymi reklamami!

W radiu

Wyznanie miłości w radiu ma sens tylko wtedy, gdy twoja dziewczyna słucha regularnie którejś z lokalnych, niszowych stacji. Duże i znane stacje radiowe nie zgodzą się na przerwanie czasu antenowego, a jeśli nawet, to będzie cię to bardzo drogo kosztować.

Skok na bungee

Jeśli twoja dziewczyna jest odważna, skoczcie razem na bungee. Kiedy będziecie spadać w dół, wykrzycz, czy za ciebie wyjdzie! Pierścionek wręcz już jak będziecie odpięci od liny.

Na koncercie

Zabierz ukochaną na koncert. Jeśli członkowie kapeli są wyluzowani, może uda ci się nawet z nimi dogadać i po koncercie zaproszą cię na scenę, skąd będziesz mógł poprosić swoją ukochaną o dołączenie, a następnie zadać jej to najważniejsze pytanie!

Możesz także zająć miejsce przy samych barierkach i po pełnym emocji występie, uklęknąć i wręczyć pierścionek!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.02.2012.

Reklama

Więcej o przygotowaniach do ślubu i wesela:

Przygotowania do ślubu - od czego zacząć?

Ile kosztuje ślub i wesele na 100 osób?