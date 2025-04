Wasz ślub nie będzie kolejną szablonową uroczystością, a wydarzeniem pełnym śmiechu i radości? Takie też powinny być zaproszenia na wasz wielki dzień!

Reklama

Oryginalne zaproszenia ślubne – niech wyrażą wasze charaktery!

Przeglądacie właśnie propozycje zaproszeń ślubnych i póki co nic was nie urzekło – każdy wzór wydaje się być oklepany, nudny, zbyt zwyczajny… Jesteście oryginalni, wasze głowy są pełne pomysłów w każdej chwili, a towarzystwo nigdy się z wami nie nudzi?Jedną z ważniejszych zasad jest to, by zaproszenia ślubne odzwierciedlały charakter uroczystości.

Jeśli zdecydowaliście się na ślub rustykalny, już sam wygląd zaproszenia powinien nawiązywać do tego stylu. Poważna i tradycyjna uroczystość w kościele także powinna mieć odpowiednią oprawę w postaci zaproszenia.

Co jednak, jeśli jesteście nieszablonowi i taki też będzie wasz ślub? Oryginalne zaproszenia ślubne to podstawa w takim przypadku! Oryginalne, a więc takie, których na pewno nie miał i mieć nie będzie nikt inny. Takie zaproszenia można zdobyć na dwa sposoby:

Wybierając najbardziej podobający się wam szablon spośród oferowanych przed sprzedawców

Wykonując własny projekt – w takim przypadku gwarancja unikalności i idealnego dopasowania go do potrzeb i oczekiwań jest stuprocentowa!

Co ważne – takie spersonalizowane zaproszenie zwykle nie różni się wiele cenowo od gotowego szablonu (a nawet jeśli, to są to niewielkie różnice)! Jeśli więc nie pogania was czas i nie ogranicza budżet, wykonanie zaproszenia na zamówienie będzie najlepszym pomysłem!

Ile naprawdę kosztuje organizacja ślubu i wesela?

Oryginalne zaproszenia ślubne - kilka propozycji

Najczęściej wybieranymi kartkami są ręcznie robione zaproszenia spersonalizowane. Państwo młodzi sami wybierają kolory, teksty, wielkość i rodzaj czcionki oraz ozdoby. Dużą popularnością cieszą się zaproszenia z kokardami, cyrkoniami i ze zdjęciem narzeczonych.

Ci, którzy mają dość bezpiecznej klasyki mogą spróbować jednak czegoś unikatowego. Przed wami kreatywne, nietuzinkowe zaproszenia ślubne! Co o nich sądzicie?

1.Zaproszenia na balonach

Dołączenie balona do zaproszenia, to świetny sposób na jego wyróżnienie. Goście dostają „mini prezent”, który muszą przynieść na ślub. Przed uroczystością ktoś z rodziny napełnia je helem i przywiązuje do długiej wstążki. Po ślubie wszyscy goście równocześnie wypuszczają balony w niebo. Balony to doskonały pomysł na piękne, grupowe zdjęcie ślubne.

Fot. greenweddingshoes.com

Fot. greenweddingshoes.com

Fot. onewed.com

2. W formie plakatu

Duży format zaproszenia jest doskonałym wyróżnikiem. Wystarczy zrobić kolaż swoich zdjęć, dodać zabawny opis ze szczegółami uroczystości i gotowe!

Plakat to dobra propozycja dla osób, które są znudzone oklepanymi projektami zaproszeń ślubnych i szukają czegoś nieszablonowego. Niektóre zaproszenia mają z tyłu magnes i można je powiesić na lodówkę. To sposób na to, aby goście nie zapomnieli potwierdzić swojego przybycia na ślub.

Fot. magnetcards.pl

Fot. magnetcards.pl

Fot. weddingcardz.com

10 prezentów dla gości, z których się ucieszą!

3. Z zabawną animacją

Zabawna karykatura narzeczonych albo oryginalna, kolorowa grafika to kolejny sposób na wyróżnienie swojego zaproszenia. Na rynku można spotkać zaproszenia w formie komiksu, biletu do kina, a nawet profilu na Facebooku!

Fot. magnetcards.pl

Fot. weddingphotography.com.ph

Fot. Fot. vpgifts.com\

4. Z nietypowym sercem

Wśród ulubionych motywów zamieszczanych na zaproszeniach ślubnych znajdziemy: gołąbki, obrączki, aniołki, piórka, a szczególnie serduszka! Aby nie wyglądały kiczowato, warto postawić na oryginalną formę i nietypowy wyraz tego symbolu miłości.

Fot. decorisus.pl

Fot. design-clues.com

Fot. lepapierstudio.com

5. Przestrzenne, składane

Zaproszenie, które wygląda jak rękodzieło na pewno zostanie docenione przez znajomych i rodzinę. Ich wykonanie możesz zlecić specjaliście lub spróbować zrobić je samodzielnie.

Podziękowanie dla gości weselnych za przybycie - jak to zrobić?

Przyda się do tego grubszy papier, tasiemki, kokardki i inne elementy dekoracyjne, które znajdziesz w pasmanterii lub na aukcjach internetowych. Przede wszystkim należy wygospodarować trochę czasu i dać się ponieść fantazji!

Fot. static2.blip.pl

Fot. fiolinea.blogspot.com

Fot. fiolinea.blogspot.com

Fot. bottlemeamessage.com

Sprawdźcie najpiękniejsze wzory zaproszeń ślubnych - może znajdziecie tutaj inspirację?

Reklama

Czytaj także:

Jak odpowiedzieć na zaproszenie ślubne?

Zaproszenie ślubne DYI!