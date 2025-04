Reklama

Ślub to jeden dzień i z założenia jedno tego typu wydarzenie w życiu. Dlatego ważne, by oprócz wspomnień coś jeszcze przypominało nam ten dzień.

Są pary, które czczą każdą rzecz przypominającą o ich ślubie. Zachowują nie tylko zaproszenia, ale i wszelką papeterię jaka była na ślubie (winietki, plan stołów, karty menu). Zasuszają bukiet panny młodej i butonierki; trzymają wszystkie kartki z życzeniami jakie dostali na ślubie. Suknia wisi w szafie, bo nie ma serca jej sprzedać, a garnitur ślubny przeżywa niejedną młodość na weselach znajomych. Ale co tak naprawdę zostaje po ślubie? Co możecie ponownie wykorzystać?

Dla wielu ślub to bardzo duży wydatek, dlatego zastanawiają się co z tego dnia z nimi zostanie na zawsze, co będą mogły zachować jeszcze po ślubie. Przygotowałam Wam listę tego, co zostanie z Wami do końca i co będzie Wam służyć jeszcze długo po Waszym ślubie:

Obrączki

Obrączki zostaną z Wami na zawsze. Dlatego przy ich wyborze trzeba się głównie kierować wygodą, a nie modą. Na pewno warto zainwestować w dobrą jakość - może przekażecie je potem dalej - dzieciom, wnukom i prawnukom?

Zdjęcia i film

Pamiętajcie, że z Waszego ślubu pozostanie niewiele pamiątek. Zdjęcia i film nie tylko będą przypominać o tym dniu, ale w przyszłości będziecie pokazując je opowiadać o tym dniu swoim dzieciom czy wnukom. Dlatego powinno się dobrze przemyśleć wybór fotografa i kamerzysty i na pewno przy tym nie oszczędzać.

Piękne albumy ślubne, ciekawy film nie raz będziecie mogli wykorzystać do opowiadania o tym jedynym dniu. A zdjęcia z tego wyjątkowego dnia możecie wydrukować i wykorzystać jako element dekoracyjny w Waszym mieszkaniu. Widziałam takie pary, które drukowały na płótnie swoje ślubne zdjęcia i wieszały w sypialni. Jeśli na wesele wydrukowaliście plakat ze swoim zdjęciem, na którym podpisywali się Wasi goście – taki plakat można również oprawić w ramę i powiesić na ścianie.

Prezenty ślubne

Nierzadko prezenty ślubne stanowią wyposażenie domów nowożeńców. Nawet jeśli wcześniej mieszkali razem i dom był już wyposażony, to prezenty ślubne stanowią elegancki dodatek - czy to piękny serwis kawowy, bardzo elegancka zastawa stołowa czy ozdobna srebrna ramka na zdjęcia. Czy kojarzycie rozmowy przy rodzinnym stole, podczas których ciocia wspominała, jak to komplet srebrnych łyżeczek dostała w prezencie ślubnym? Nierzadko i tak będzie w Waszym przypadku, że prezenty ślubne przywiodą na myśl ten wyjątkowy dzień i osobę, która nimi Was obdarzyła. I oprócz wartości sentymentalnej - będą też spełniać praktyczną rolę. Może warto więc zrobić listę prezentów, by jak najlepiej Wam służyły?

Strój, bielizna, dodatki ślubne i buty ślubne

Najczęściej pan młody pozostawia po ślubie swój strój ślubny, bo może go wykorzystywać przy innych okazjach. Natomiast kwestia pozostawienia sukni ślubnej wygląda bardzo różnie. Niektóre mężatki zostawiają swoją suknię na pamiątkę, inne sprzedają ten wyjątkowy strój. Czasem zdarza się, że suknia jest przerabiana, czy farbowana i ponownie służy jako np. suknia balowa, albo... jako suknia wykorzystywana na bale przebierańców.

Podobnie wygląda sprawa z dodatkami ślubnymi, część z nich jest pozostawiona na pamiątkę, a część jest sprzedawana, nierzadko jako komplet do sukni (welon, buty, biżuteria).

W przypadku obuwia ślubnego, jeśli buty panny młodej były kolorowe - noszone są potem do innych strojów. Białe - czasami widziałam świetnie przerobione przez już zamężne panie.

A bielizna, czy to ta noszona pod suknią, czy ta specjalnie przygotowana na noc poślubną - na pewno przyda się jeszcze nie raz.

Mam nadzieję, że tych kilka rad pomoże Wam w przemyśleniu ślubnych wyborów i będzie stanowić dla Was punkt wyjścia do przemyśleń, co wykorzystacie po weselu.