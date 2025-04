Ceremoniał zawarcia związku małżeńskiego przed ołtarzem, w pięknie przystrojonym kościele, to marzeniu wielu ludzi już od dziecka. Ślub kościelny trwa zwykle około godziny i są to chwile pełne wzruszeń i radości. Nie pozwól, by stres w jakikolwiek sposób umniejszył radość przeżywania tego wyjątkowego momentu!

Zobacz, jak wygląda przebieg ślubu kościelnego!

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w kościele - wszystko, co warto wiedzieć!

Nowy ceremoniał ślubu kościelnego przewiduje, że ksiądz może powitać Młodych przy wejściu do kościoła i uroczyście poprowadzić ich do ołtarza.

Wygląda to w ten sposób, że do Młodych i świadków czekających na progu kościoła wychodzi ksiądz ubrany w szaty liturgiczne wraz z ministrantami. Następnie wita ich i przy dźwięku organów, główną nawą kościoła, prowadzi do ołtarza. Ślub odbywa się podczas mszy świętej w czasie, której wygłaszana jest homilia.

Kapłan zadaje narzeczonym trzy fundamentalne pytania:

Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Na każde z tych pytań narzeczeni powinni wspólnie odpowiedzieć "chcemy".

Następnie wszyscy obecni w kościele śpiewają hymn do Ducha Świętego. Nowożeńcy podają sobie dłonie. Kapłan przewiązuje je stułą i następuje kulminacyjny moment ceremonii, czyli przysięga małżeńska.

Najpierw Pan Młody, potem Panna Młoda powtarzają za kapłanem słowa przysięgi:

Ja ..., biorę sobie Ciebie ... za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci

Złożenie ślubowania jest równoznaczne z zawarciem sakramentu małżeństwa. Fakt ten uroczyście potwierdza kapłan:

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela

- (Ewangelia wg św. Mateusza 19,6).

Założenie sobie obrączek przez nowożeńców

W następnej kolejności następuje poświęcenie i nałożenie obrączek ślubnych. Najpierw mężczyzna wkłada obrączkę na palec kobiety, potem kobieta na palec mężczyzny. Oboje czyniąc to mówią:

Żono (Mężu) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Po ślubie i zakończeniu mszy świętej młodzi przy dźwiękach marsza weselnego odchodzą od ołtarza.

W kruchcie kościoła młode małżeństwo przyjmuje życzenia.

