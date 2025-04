Ceremonia ślubna zarówno w kościele, jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego przebiega według określonej formy. Szczególne znaczenie ma przysięga małżeńska, po wypowiedzeniu której narzeczeni oficjalnie stają się mężem i żoną.

Myślałaś kiedyś o własnej przysiędze? Podpowiadamy, czy w Polsce można pozwolić sobie na własną przysięgę małżeńską oraz jak stworzyć idealny tekst wyznania!

Przysięga małżeńska - czy można złożyć ją po swojemu?

Treść przysięgi małżeńskiej, składanej zarówno przed ołtarzem, jak i przed urzędnikiem, jest powszechnie znana. Niewiele osób wpada na pomysł zmiany jej treści, jednak - dla chcącego nic trudnego!

Przyrzeczenie sobie miłości i wierności może mieć wybraną przez was formę.

Standardowa forma przysięgi małżeńskiej

W kościele katolickim występuje formuła przysięgi ślubnej, którą małżonkowie powtarzają za księdzem.

Ja... biorę Ciebie... za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Również w Urzędzie Stanu Cywilnego występuje jasno określona formuła, którą w obecności świadków powtarza się przed urzędnikiem. Są to słowa:

Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z... i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Wybierz idealny tekst na zaproszenie ślubne

Własna przysięga małżeńska

Od niedawna również w Polsce pojawiła się moda na wygłaszanie własnej przysięgi małżeńskiej. Jeśli się na nią zdecydujecie, powinniście pamiętać o 3 istotnych kwestiach:

wcześniej musicie uzyskać zgodę księdza lub urzędnika,

przysięga może być wygłoszona dopiero po wypowiedzeniu standardowej przysięgi,

przysięga powinna być taktowna i odpowiednio dopasowana do miejsca, w którym odbywa się uroczystość.

Własna przysięga małżeńska zwykle jest bardziej wzruszająca niż dobrze znane nam przysięgi kościelne, czy urzędowe. Jeśli decydujecie się na własną przysięgę, to powinny to być słowa, które będą wyrażać uczucia, jakie was łączą.

Poza wyżej wymienionymi wymogami, jakie przysięga musi spełnić - jej forma zależy wyłącznie od was!

