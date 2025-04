Gest wymieniania się obrączkami to najpiękniejszy moment i symbol zawarcia związku małżeńskiego. Słowa przysięgi małżeńskiej mówią o obrączce, jako znaku miłości i wierności. Obrączki ślubne, poprzez swoją kolistą i zamkniętą formę, symbolizują wieczną miłość oraz nierozłączność małżonków. Jakie materiały prócz złota są używane do tworzenia obrączek? Dlaczego nosimy je na prawej dłoni? Co oznacza obrączka na serdecznym palcu prawej ręki lub noszona na łańcuszku na szyi? Kto powinien kupić obrączki ślubne? Zobacz najważniejsze informacje na ten temat!

Obrączki ślubne, dzięki swojemu okrągłemu kształtowi, który nie posiada przecież ani początku, ani końca, symbolizują wieczną, nierozerwalną więź między dwojgiem ludzi. Ich przesłanie jest więc o wiele głębsze, niż może wydawać się na pierwszy rzut oka – to nie tylko znak pozwalający rozpoznać osobę zamężną/żonatą pośród tłumu.

Zarówno pierścionki, jak i obrączki, mają kolistą formę – nie ma ona ani początku, ani końca. Z założenia taka właśnie jest i pozostanie na zawsze miłość małżonków wobec siebie. Taka forma jest symbolem miłości, która złączyła dwa serca i ma trwać wiecznie.

Dwa złote (czasem srebrne, wykonane z białego złota lub innego materiału) krążki stanowią najważniejszy, główny element ceremonii zaślubin. Dlatego powinny być przyniesione do ołtarza/przed oblicze urzędnika Stanu Cywilnego w odpowiedniej oprawie: eleganckim pudełeczku, na tacy lub poduszce. Gest wzajemnego założenia sobie przez Parę Młodą obrączek na palec, który poprzedza wypowiedzenie słów przysięgi, uznawany jest za początek ich małżeństwa.

Ile karatów powinna mieć obrączka? I czy musi być ze złota? A jeśli ze złota, to jakiej próby? Zdania są podzielone, ale z reguły poleca się obrączki 14-karatowe, czyli z próbą 585 (zawierają ok. 58% złota). Nie poleca się za złota 18-karatowego (próba 750), gdyż jest zbyt elastyczne. Niektórzy twierdzą też, że złoto próby 333 (8-karatowe) nie jest najlepszym wyborem, ponieważ to najniższa z możliwych prób.

Najbardziej popularnym materiałem, z którego wykonuje się obrączki, jest oczywiście klasyczne złoto. Kształt, zdobienie, grawer czy elementy ozdobne (takie jak tłoczenia, cyrkonie, diamenty i inne), uzależnione są wyłącznie od pomysłowości i indywidualnych upodobań przyszłych małżonków.

Bardzo często na wewnętrznej stronie obrączki umiejscawia się także grawer z imionami pary oraz datą zawarcia małżeństwa. Równie popularne, co złoto, są także inne materiały: białe złoto, srebro, platyna, tytan czy pallad. W tej kwestii nie ma żadnych odgórnych zasad- młodzi wybierają taką formę obrączek, jaka odpowiada im najbardziej: pasującą do ich charakterów, stylu ubierania czy życia. Warto wiedzieć, że zwyczaj wzajemnego zakładania sobie obrączek przez Parę Młodą, jest praktykowany w Polsce od XVIII wieku.

„Podajcie sobie prawe dłonie (…)” – po tych słowach młodzi zaczynają składać sobie przysięgę małżeńską. Czy wiesz jednak, że w różnych krajach różne są praktyki związane z noszeniem obrączki?

W Polsce początkowo noszono obrączki na lewej dłoni – wiązało się to z wierzeniem, iż dzięki żyle z lewej ręki, która łączy się bezpośrednio z sercem, jest ona bliżej właśnie serca. Na prawą dłoń złote krążki przekładały wdowy. Zwyczaj noszenia obrączek ślubnych na lewej dłoni zmienił się po klęsce zrywu podczas powstania styczniowego: mężatki, na znak żałoby, przekładały je na prawą dłoń. Tak zostało po dziś dzień. W innych krajach, jak na przykład w Ameryce, Anglii, Niemczech, Włoszech czy Francji, obrączki nosi się na lewej dłoni.

Z wyborem obrączek ślubnych nie powinno się zwlekać. Pamiętaj, że po wyborze konkretnego modelu, będziecie musieli poczekać ok. 30 dni na odbiór gotowych obrączek. To dlatego najlepiej jeśli zaczniecie szukać swojej ślubnej biżuterii na 3 miesiące przed ślubem.

Zauważyłaś pewnie, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, czasem mają założoną obrączkę na serdecznym palcu lewej ręki? W takim przypadku może to oznaczać dwie opcje: albo jest to obcokrajowiec, w ojczyźnie którego jest taki zwyczaj, albo obrączka na lewej dłoni wskazuje na wdowca/wdowę. Owdowiały małżonek czasem może nosić także obrączkę na łańcuszku na szyi, w formie zawieszki, jako formę pamiątki po zmarłym partnerze.

Rzadziej spotykane, ale jednak praktykowane jest noszenie obrączki na szyi przez osoby, które z różnych powodów nie mogą nosić ich na palcach (np. opuchnięte palce).

W przygotowaniach do ceremonii zawarcia związku małżeńskiego zwykle na równi biorą oboje przyszli małżonkowie. Istnieją jednak pewne wyjątki – na przykład przy wyborze sukni ślubnej. Stary zwyczaj mówi, że Pan Młody nie powinien widzieć ani sukni, ani swojej przyszłej żony w nią ubraną wcześniej, niż dopiero przed Kościołem.

Wybór obrączek należy z kolei do obojga partnerów – trzeba przecież wybrać materiał, kolor, zdobienie, grawer i dopracować inne szczegóły. Wbrew pozorom, kupno obrączek nie jest zadaniem łatwym. Kto jednak powinien zapłacić za obrączki ślubne? W większości przypadków zależy to od indywidualnych ustaleń Pary Młodej – często robią to rodzice, świadkowie, albo koszty dzielone są na pół między dwoje małżonków. Zwyczaj mówi jednak, że kupnem obrączek powinien zająć się narzeczony. Wielu panom również kwestia honoru nie pozwala na to, by za obrączki płaciła narzeczona, rodzice lub świadkowie.

Moda ewoluuje dynamicznie i zmienia się praktycznie z roku na rok. W każdej dziedzinie – także w sektorze ślubnym, do głosu dochodzą nowe trendy, często nie tyle dalekie od tradycji, ile nawet luźno, a wręcz wyłącznie symbolicznie do niej nawiązujące. Mogłoby się wydawać, że obrączki, jako symbol małżeństwa niemal od zawsze, są bezpieczne i moda na unowocześnianie tej sfery nie nadejdzie. Jednak ile osób, tyle stylów życia, gustów i oczekiwań, dlatego nowoczesność wkradła się również na półkę z biżuterią ślubną.

Nie każda Młoda Para decyduje się tradycyjne krążki zakładane na palec! Co pojawia się w zamian? To zależy wyłącznie od pomysłowości świeżo upieczonych małżonków: dominują kolczyki i… tatuaże! Tatuowane obrączki dla dwojga cieszą się szczególną popularnością wśród par nowoczesnych, należących do subkultur, aktywnych i podążających za szeroko rozumianą nowoczesnością.

Często na palcach pary błyszczą srebrne obrączki. Niektórzy wybierają srebro jako kruszec swoich obrączek ślubnych, inni traktują ja jako obrączki "przedmałżeńskie". Często narzeczeni wymieniają się właśnie srebrnymi krążkami, w zamian za tradycyjny pierścionek zaręczynowy noszony przez kobietę. Co jeszcze oznacza noszenie srebrnych obrączek?

W niektórych kręgach noszenie srebrnych obrączek symbolizuje nie zajęte serce, a jest swojego rodzaju deklaracją życia w czystości.

Zobacz kilka propozycji ślubnych obrączek w naszej galerii - może znajdziesz tu swoją wymarzoną lub przynajmniej się zainspirujesz?

