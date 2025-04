Obrączki symbolizują więc trwałość i nierozerwalność małżeństwa. Pary często noszą także srebrne obrączki i to nie zawsze będąc małżeństwem. Co oznaczają obrączki srebrne?

Srebrne obrączki – symbol przedmałżeński

Obrączki to najbardziej charakterystyczny i jednoznaczny symbol małżeństwa. Małżonkowie noszą zwykle na serdecznych palcach prawej dłoni krążki z żółtego (czasem białego) złota. Obrączka to najpiękniejszy symbol miłości: okrąg nie ma początku ani końca, tak jak miłość, a do tego trudno go uszkodzić czy zniszczyć.

Srebrne obrączki noszone na serdecznych palcach prawej dłoni, najczęściej wybierane są przez pary, które nie są jeszcze małżeństwem, jednak chcą podkreślić to, że już mają swoją drugą połówkę. Takie obrączki często zakładają również narzeczeni (kobieta nosi taką obrączkę najczęściej obok pierścionka zaręczynowego). To symboliczny wstęp do małżeństwa.

Srebrne obrączki spotyka się również często wśród par, które tworzą związek na odległość – to symboliczne zapewnienie drugiej połówki o swojej wierności i miłości i wyraźny sygnał wobec potencjalnych adoratorów mówiący: "mam już swoją miłość".

O czym jeszcze mogą świadczyć srebrne obrączki?

Niektóre pary noszą również srebrne obrączki także w innych okolicznościach – nie tylko podkreślając to, że ich serce jest zajęte, ale także to, że żyją w czystości.

W przypadku srebrnych obrączek trudno ustalić jedną, ogólną symbolikę. Dla każdej pary znaczenie noszenia krążków w tym kolorze będzie oznaczało coś innego. Najogólniej przyjąć można, że srebrne obrączki są symbolem bycia w związku i traktowane są jako te przedślubne.

Obrączki tytanowe - nowy trend w modzie ślubnej. Przyjmie się?

Srebrne obrączki ślubne są coraz bardziej modne!

Nie brakuje także par, które podczas ślubu wymieniają się obrączkami nie złotymi, a właśnie srebrnymi. Katalogi ślubnej biżuterii pełne są propozycji obrączek właśnie srebrnych!

Moda, także ta ślubna, zmienia się coraz bardziej, a do większości tradycji nie przywiązuje się już takiej uwagi, jak kiedyś. Dziś nikogo nie dziwi już panna młoda w sukni ślubnej w kolorze innym, niż biały, pan młody w casualowym garniturze, DJ grający nowoczesną muzykę na weselu czy zawieranie związku małżeńskiego nawet po kilkunastu latach związku.

Tym bardziej wybór srebrnych, zamiast złotych obrączek, nie jest niczym zaskakującym. Co więcej: bardziej nowoczesne pary nieraz decydują się na wytatuowanie jakiegoś symbolu, zamiast noszenia obrączek! Parafrazując więc znane powiedzenie, rzecz można, że „co para, to obyczaj!”, a indywidualne podejście do ślubu wymyka się wszystkim regułom!

Czego być może nie wiesz o obrączkach, a powinnaś?

Obrączki ślubne - dlaczego w ogóle je nosimy?