Oczepiny to tradycyjne zabawy weselne, które zwykle odbywają się w okolicy północy. Symbolizują przejście pana młodego i pani młodej ze stanu panieńskiego do stanu małżeńskiego. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na zabawy, które pojawią się na twoim ślubie, poznaj nasze propozycje.

Rodzaj oczepin

Pamiętaj, że oczepiny możesz wybrać sama lub zdecydować się na te, które oferuje zespół muzyczny. Tu pojawia się ważna kwestia: porozmawiaj z zespołem o rodzaju oczepin. Jeśli chcesz, aby były wesołe, ale z klasą, wyraźnie to zakomunikuj, aby nie okazało się, że podczas wesela, zarówno ty, jak i twoi goście będziecie zażenowani.

Propozycje oczepin weselnych

Zanim zdecydujecie się na zestaw zabaw oczepinowych, warto najpierw przejrzeć kilka propozycji i wybrać coś dla siebie. Pamiętaj, że z ilością zabaw lepiej nie przesadzać. 4-5 konkurencji spokojnie wystarczy do tego, aby wszyscy się doskonale bawili, ale nie poczuli zmęczeni.

1. Test zgodności



Ta zabawa weselna polega na zadaniu parze młodej kilku pytań, aby sprawdzić, jak bardzo są zgodni. Para młoda siedzi odwrócona tyłem do siebie. Odpowiadają na pytania, podnosząc kartkę z napisem "ja" lub "on". Ważne jest, aby nie znali wcześniej pytań oraz aby nie mogli się ze sobą komunikować. Prowadzący zabawę może zapytać o to:

Kto pierwszy powiedział "kocham cię"?

Kto będzie pracował?

Kto będzie zarządzał pieniędzmi?

Kto będzie wynosił śmieci?

Kto ma lepszą teściową?

Kto rządzi w sypialni?

Kto będzie wstawał do płaczącego dziecka w nocy?

2. Poznajmy się



Ta propozycja oczepin to test dotyku. Pan młody ma zawiązane oczy. Naprzeciwko niego stoją kobiety. Wśród nich jest panna młoda. Pan młody dotykając dłoni kobiet, ma rozpoznać żonę.

3. Przynoszenie fantów



Jedną z najbardziej popularnych zabaw oczepinowych jest konkurencja pt. "Przynoszenie fantów". Panna młoda i pan młody zbierają swoje drużyny, które powinny składać się z 5 osób. Członkowie drużyn mają przynieść z sali to, co wymieni prowadzący zabawę. Osoba, która przyniesie to "coś" jako ostatnia, odpada z zabawy. Wygrywa ta drużyna, która będzie miała najwięcej graczy po 5 turach.

4. Gorące krzesełko



Ulubioną zabawą weselną wielu par młodych jest gorące krzesło. Goście (najlepiej 10) tańczą wokół krzeseł, których jest o jedno mniej niż tańczących (w tym przypadku 9). Gdy muzyka przestanie grać, tańczący siadają na krzesełka. Ten, który nie zdąży, odpada z gry. Następnie systematycznie zabiera się jedno krzesło. Wygrywa ten, któremu zawsze udawało się usiąść.

5. Wałek



Wałek to dość prosta zabawa oczepinowa. Panna młoda i pan młody formułują sobie 8-osobowe drużyny. Zadaniem drużyny jest przyniesienie wałka kuchennego – pod brodą lub między kolanami. Wygrywa drużyna, która zrobi to jako pierwsza.

6. Od przedszkola do Opola



Zabawą oczepinową, która okazuje się też sprawdzianem z muzyki, jest gra "Od przedszkola do Opola". 6 odważnych osób ma zaśpiewać wybrany utwór. Para młoda wybiera tego, który zrobi to najlepiej. Utrudnienie polega na tym, że uczestnicy muszą zaśpiewać piosenkę z cytryną w ustach.

7. Lekcja w-f

To chyba najbardziej wymagająca konkurencja oczepinowa, jaką widziałam kiedykolwiek (uf, jak dobrze, że nie brałam w niej udziału). Państwo młodzi wybierają 6 par. Prowadzący uruchamia muzykę. Potem wydaje komendy z prośbą o wykonanie konkretnej figury gimnastycznej. Ta para, której się nie uda, odpada. Wygrywa najbardziej sprawna para. Prowadzący może zaproponować figurę typu: na parkiecie zostają 3 dłonie i 2 nogi lub na parkiecie zostają jedne plecy.