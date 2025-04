Ślub i wesele to piękna uroczystość, która jest początkiem nowego rozdziału w życiu. Jest też ogromnym wydatkiem, a jak wiadomo - każda para młoda chce, by ich wesele było wyjątkowe. Z drugiej strony wszyscy mamy jakiś ograniczony budżet. Nie ma więc w tym absolutnie nic dziwnego, że organizując wesele, narzeczeni starają się nie przepłacać, a nawet zaoszczędzić. Są oczywiście takie rzeczy, z których można zrezygnować albo które można wymienić na tańszy substytut. Ale są i takie elementy, na których lepiej nie oszczędzać, bo potem można gorzko żałować. O co chodzi?

1. Suknia ślubna

To prawda, że jest to sukienka na jeden raz, ale z drugiej strony - ile razy weźmiesz ślub kościelny? Na sukni ślubnej lepiej nie oszczędzać. Powinna być idealna, z tych wymarzonych, żebyś potem przez całe życie nie pluła sobie w brodę, że mogłaś dołożyć 500 zł i kupić tę, która podobała ci się bardziej.

2. Pierwsze danie i tort

Weselnego menu zwykle się nie pamięta. W pamięci gości pozostają tylko dwa dania: pierwsze (wtedy wszyscy są głodni i trzeźwi). Drugim daniem jest tort - gwóźdź programu, na którego czeka każdy z nas. Zarówno obiad, jak i tort powinny być smaczne, by goście nie narzekali, że na twoim weselu się nie najedli.

3. Zespół/DJ

Wiesz, jak to jest, gdy podczas wesela wszyscy siedzą przy stole, a na wielkim parkiecie jest zaledwie kilka par? Jest drętwo i mało weselnie. To dlatego na zespole muzycznym nie można oszczędzać. Wodzirej ma rozruszać towarzystwo, a co za tym idzie, to od niego zależy sukces całej imprezy. Pamiętaj o tym!

4. Fotograf

Chcesz mieć piękne wspomnienia? Dużo zdjęć? Ładne wideo? Postaw na profesjonalnego fotografa. Przejrzyj różne portfolia, by potem nie narzekać na słabe fotografie, okropne kadry, czy film weselny, który przypomina te sprzed 20 lat.

