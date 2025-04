Ślub to wyjątkowe wydarzenie. To dlatego większość par młodych wybiera fotografa i oprawę video, aby jak najwięcej z tych pięknych chwil utrwalić na zawsze. Jednak wybór fotografa ślubnego i ekipy filmowej nie należy do najprostszych. Tym bardziej, że to od nich zależy, ile i jakiej jakości pamiątki dostaniesz. Poznaj 5 zasad wyboru fotografa na wesele, aby nie popełnić błędu. Dowiedź się też, na jaki rodzaj zdjęć ślubnych warto się zdecydować.

Jakie zdjęcia ślubne wybrać?

Zdjęcia ślubne to kwestia indywidualna, ale jedno jest pewne- warto je mieć, bo to niezapomniana pamiątka na lata, do której miło się wraca. Decydując się na fotografa ślubnego, warto ustalić, na jakich zdjęciach wam zależy.

Umówcie się na konkretne sceny, które muszą pojawić się w waszej sesji (nie oznacza to wcale, że fotograf nie może pozwolić sobie na odrobinę artyzmu, wręcz przeciwnie, ale warto określić, co koniecznie chcecie mieć, żeby potem nie było nieprzyjemnego rozczarowania). Które momenty ze ślubu warto uwiecznić?

przygotowania

błogosławieństwo

wyjazd do kościoła

wejście do kościoła

przysięga

wyjście z kościoła

składanie życzeń

przywitanie chlebem i solą

wejście na salę weselną

toast

pierwszy taniec

podziękowanie dla rodziców

weselne oczepiny

i oczywiście całą zabawę weselną.

Sesja dla nowożeńców - w dniu ślubu, czy po?

Jeśli decydujecie się na ślubne zdjęcia plenerowe, czy tak zwaną sesję dla nowożeńców, to zastanowicie się, czy chcecie ją wykonać w dniu ślubu, czy po. Sesja ślubna w dniu ślubu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony towarzyszą wam emocje, panna młoda ma świetny makijaż i fryzurę. Ale z drugiej strony, sesja w dniu ślubu często powoduje, że omija was część weselnej zabawy, której nie da się powtórzyć.

Plener ślubny? Czy warto?

Ostatnio modne stało się wykonywanie sesji ślubnej w plenerze. I bardzo dobrze, bo właśnie teraz przypomniały mi się te lekko zabawne zdjęcia par młodych na płótnie, które miało imitować zamek, ogród lub łąkę. Zdjęcia ślubne w plenerze to niezapomnianą pamiątką, świetna zabawa i doskonała opcja dla fotografa, na ujawnienie swojej artystycznej duszy.

Modne albumy ślubne

Album ślubny lub nawet ogromna księga z fotografiami to kolejny must-have, na który decyduje się wiele par. Zwykle są pięknie ozdobione, wykonane ze skóry i posiadają spersonalizowany grawer. Warto podarować tego typu pamiątkę rodzicom.

Poznaj 5 błędów, które popełniamy podczas wyboru fotografa na wesele

Fotograf na wesele - jak wybrać tego idealnego?

Fotograf fotografowi nierówny - niejeden amator z sercem i wyczuciem do robienia zdjęć lepiej odda klimat waszego święta, niż osoba posiadająca sprzęt z najwyższej półki, jednak bez pasji.

1. Żaden wujek, żadna siostra!

Nie łudź się, że członkowie twojej rodziny, niczym profesjonaliści, zajmą się robieniem zdjęć na twoim ślubie. Przede wszystkim, są gośćmi, więc nie wypada, aby zamiast bawić się na uroczystości, mieli biegać z aparatem.

Kolejna kwestia, która budzi wątpliwości, to sprzęt. Smartfonem, czy standardową lustrzanką nie uda się zrobić naprawdę profesjonalnej sesji. Do tego dochodzi edycja zdjęć, którą potrafią zwykle tylko profesjonaliści.

Często, nawet pomimo szczerych chęci, zdjęcia robione przez członków rodziny nadają się co najwyżej... na Facebooka jako relacja "na gorąco".

2. Przeanalizuj portfolio

Nie kupuj kota w worku. Zanim zdecydujesz się na fotografa, porozmawiaj ze znajomymi i koniecznie przeanalizuj portfolio poszczególnych fotografów. Jeśli znajdziesz same pozytywne opinie, a zdjęcia po prostu cię zauroczą, koniecznie skontaktuj się z fotografem.

3. Spotkajcie się i porozmawiajcie

Kolejnym krokiem jest spotkanie. Nie tylko po to, aby obgadać szczegóły, ale po to, aby się poznać. Dobrze by było, gdybyście znaleźli wspólny język. Fotograf powinien poznać nowożeńców, dowiedzieć się, jaki mają styl, hobby, zainteresowania. Dzięki temu wasza sesja będzie bardzo autentyczna i szczera. Dopytajcie, czy fotograf dokonuje edycji zdjęć i jak bardzo zaawansowana jest to obróbka.

Zdjęcia ślubne w formie reportażu? My jesteśmy na tak!

4. Koszty i umowa

Nie pomijaj o kwestii finansów. Sprawdź, jak wygląda cennik za usługi fotografa. Dowiedz się, ile kosztuje wykonanie zdjęć, ich edycja oraz sesja plenerowa. Sprawdź, czy fotograf będzie do końca wesele, czy tylko do 24. Upewnij się, ilu będzie fotografów oraz czy w ofercie dostępny jest ślubny album lub fotoksiążka. Jeśli zdecydujesz się na danego fotografa, koniecznie wpłać zaliczkę i podpiszcie umowę chroniącą interesy obu stron.

5. Sesja poślubna czy bez?

Wiele par decyduje się też na sesję poślubną. Koniecznie upewnij się, czy fotograf wykonuje sesje plenerowe, reportażowe lub studyjne. Sprawdź, jak wygląda cena takiej usługi. Jeśli chcecie wykonać sesję poza waszym miejscem zamieszkania, dopytajcie fotografa, czy zgodzi się na wyjazd.

