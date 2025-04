Wybierając makijaż na wesele warto kierować się nie tylko kolorem sukienki, ale również (jeśli nie przede wszystkim) typem urody i naszymi umiejętnościami.

Najlepszy makijaż to ten starannie wykonany, nie przerysowany i pasujący do twojego typu urody. Jeśli malujesz się na co dzień, z pewnością nie masz problemu z doborem kolorów pasujących do twojej urody, a także sukienki, jaką planujesz założyć na wesele.

Jak wykonać makijaż na wesele?

Najważniejsza zasada makijażu na wesele: nie eksperymentuj. Okazja kusi do tego, by przetestować kolory czy pomysły, których do tej pory nie miałaś sposobności wypróbować, jednak za dużo ryzykujesz. Postaw na kolory bezpieczne, takie jak beż, wanilia, brąz i szarość.

Uważaj z bielą i bardzo ciemnymi kolorami – to trudne barwy, którymi trzeba umiejętnie się posługiwać, w przeciwnym wypadku łatwo o niezamierzony efekt surowości. Nasz makijaż wykonany jest 4 odcieniami - beżowym, złotym, średniobrązowym i ciemnobrązowym.

Na oczyszczoną skórę twarzy oraz pod oczy nałóż ulubiony krem nawilżający i odczekaj około 5 minut aż się wchłonie. Nałóż niewielką ilość bazy pod makijaż. Na górną powiekę, aż pod brew, nałóż bazę pod cienie do powiek. Jeśli jej nie masz - daj niewielką ilość podkładu. Pędzelkiem nałóż najjaśniejszy, neutralny cień na powiekę, aż do kości pod łukiem brwiowym. W wewnętrznym kąciku oka nałóż złoty cień i rozprowadź go mniej więcej do połowy powieki. Od połowy powieki do jej zewnętrznego kącika, zaaplikuj ciemnobrązowy cień. Na załamanie powieki nałóż średniobrązowy cień, na całej długości oka. Wszystkie kolory zblenduj dokładnie miękkim pędzelkiem, aby zatrzeć granice między kolorami. Nałóż niewielką ilość podkładu i wklep go najlepiej przy użyciu gąbeczki. Lepiej zaaplikować mniej produktu i w razie potrzeby nałożyć drugą warstwę, niż dać za dużo produktu na raz. Nie zapominaj o wyrównaniu granicy między twarzą a szyją. Jeśli nie wiesz, jak dobrać podkład do swojej karnacji, to koniecznie przeczytaj podlinkowany artykuł. Pod oczy nałóż korektor. Wklep go dokładnie - palcami lub mokrą gąbeczką ruchami stemplującymi. Brwi rozczesz małym grzebykiem (może być także sucha, czysta szczoteczka po tuszu do rzęs) i podkreśl je kredką lub cieniem. Wytuszuj rzęsy lub przyklej kępki. Gotowy makijaż przypudruj - świetnie sprawdzi się transparentny puder ryżowy. Pomaluj usta wybranym kolorem szminki. Klasyczna czerwień sprawdzi się w każdej sytuacji, jednak jeśli nie jesteś fanką wyrazistych kolorów, postaw na zgaszony róż lub nude.

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:

korektor pod oczy,

bazę pod cienie do powiek,

bazę pod makijaż (odpowiednią dla potrzeb twojej skóry)

podkład o długiej trwałości,

cienie do powiek – wystarczą trzy odcienie podobnych lub pasujących do siebie barw, np. brązu, różu lub beżu,

kredkę/cień do brwi,

tusz do rzęs lub kępki,

bronzer, róż i rozświetlacz,

błyszczyk/szminka,

puder dla utrwalenia makijażu.

