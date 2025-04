Kępki rzęs to świetny sposób na ekspresowe podkreślenie spojrzenia. Wyglądają o wiele bardziej naturalnie niż sztuczne rzęsy mocowane na pasku - dużym plusem jest również to, że nie obciążają zbyt mocno oka.

Pamiętaj, że kępki rzęs przykleja się do powieki między naturalne włoski. Odpowiednio doklejone mogą skorygować niedoskonałości oka, jak np. opadającą powiekę, czy sprawić, że oko się „otworzy".

Możesz przykleić kępki rzęs na całej długości oka, w zewnętrznych kącikach oczu lub tylko pośrodku.

Potrzebne będą ci:



kępki rzęs,

klej do rzęs,

pęseta.

Mocowanie kępek rzęs krok po kroku:



Zacznij od ostrożnego wyjęcia ich z opakowania, najlepiej jest robić to przy pomocy pęsety. Pamiętaj, że jeśli na tym etapie uszkodzisz rzęsy, będą już bezużyteczne. Jeśli twoje rzęsy są proste, a kępki podkręcone, użyj zalotki. Pamiętaj także o dostosowaniu długości sztucznych rzęs do swoich naturalnych. Wykonaj delikatny makijaż oka, przede wszystkim kreskę, która pozwoli ukryć miejsce doczepiania sztucznych rzęs. Możesz też od razu wytuszować rzęsy. Przyklejanie zacznij od zewnętrznego kącika oka - zanurz końcówkę kępki rzęs w kleju, odciśnij nadmiar, odczekaj chwilę i przyklej jak najbliżej linii naturalnych rzęs. Czynność powtarzaj, aż uzyskasz zadowalający efekt.

Uczulenie na klej do rzęs – jakie są objawy i sposoby leczenia?

Aby zdjąć kępki rzęs w domu, przyłóż do oka wacik nasączony płynem do demakijażu lub specjalnym płynem do usuwania sztucznych rzęs i przytrzymaj, aż klej się rozpuści. Kępki powinny odkleić się bez problemu. Pamiętaj, żeby nigdy nie trzeć oka! Może to prowadzić do podrażnień i zaczerwienienia.

Kępki rzęs występują w różnych długościach i grubościach - co prawda wybór jest kwestią indywidualną, ale powinien być przede wszystkim dopasowany do kształtu i wielkości oka. Mogą też różnić się rodzajem zakończenia - posiadać tzw. węzełek lub być zakończone idealnie gładko.

Rzęsy 1:1 - ile kosztuje przedłużanie rzęs i jak długo utrzymuje się efekt?

Rzęsy węzełkowe

Rzęsy węzełkowe mają wyraźnie zaznaczony punkt, który przykleja się do powieki dzięki czemu są łatwiejsze w aplikacji, ale nieco bardziej widoczne. Idealne na początkujących.

Rzęsy bezwęzełkowe

Kępki tego typu pozbawione są węzełkowych połączeń. Są trudniejsze w mocowaniu, ale wygodniejsze w noszeniu i wyglądają bardziej naturalnie. Polecamy je profesjonalistkom.

Wszystko zależy od jakości użytego kleju i od umiejętności. Jeśli są dobrze przyklejone, powinny bez problemu przetrwać nawet kilkanaście godzin. Warto zaznaczyć, że kępki rzęs nie służą kilkudniowemu przedłużaniu włosków. To gadżet, który został stworzony, aby jednorazowo urozmaicić lub dodatkowo wzmocnić makijaż oczu. Dłuższe noszenie kępek rzęs niż jest to wskazane na opakowaniu, może podrażnić oko i doprowadzić do zapalenia - w przestrzeniach pomiędzy rzęsami naturalnymi, klejem, a kępkami mogą pojawić się różne mikroorganizmy, brud i wilgoć.

