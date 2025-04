Koreański makijaż to przede wszystkim świetlista cera, duże oczy o błyszczącym spojrzeniu, usta w słodkim kolorze i świeżość na policzkach. To cechy, które doskonale opisują makijaż kobiet o skórze idealnej, co dotyczy większości Azjatek.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu nie jest sam makijaż, a odpowiednia pielęgnacja. Codziennie, bardzo sumiennie wykonuj demakijaż, poświęć sporo czasu na dokładne oczyszczanie twarzy, częściej nakładaj maseczki. Różnicę zobaczysz już po miesiącu. A teraz czas na koreański makijaż krok po kroku!

Spis treści:

Makijaż zacznij od nałożenia serum - doskonale sprawdzi się mocno nawilżające z kwasem hialuronowym albo rozświetlające z witaminą C (Azjatki często wybierają również takie, których skład opiera się na śluzie ślimaka lub jadzie żmii).

Jeśli masz skórę suchą lub odwodnioną, możesz nałożyć jeszcze krem na dzień. Następnie sięgnij po krem BB. Możesz aplikować go palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu. Co ważne - krem BB wklepuj, a nie wcieraj.

Zacznij od nałożenia cienkiej warstwy ruchem stempelkowym. Jeśli efekt krycia jest niewystarczający, nałóż kolejną. Nigdy nie nakładaj naraz zbyt dużej ilości kosmetyku. Krem BB ma też właściwości nawilżające i odżywiające, więc musi mieć czas na stopienie się ze skórą.

Koreanki zazwyczaj nie utrwalają makijażu pudrem. Jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, oprósz pudrem tylko „strefę T”.

W koreańskim makijażu niezwykle ważny jest róż do policzków. Dodaje skórze zdrowego kolorytu, delikatnie konturuje twarz i odmładza lepiej, niż najlepszy krem przeciwstarzeniowy.

Ukochaną przez Koreanki formułą jest róż w poduszeczce - bardzo łatwo się nakłada i pozwala dokładnie kontrolować intensywność makijażu. Pamiętaj, by kolor różu dobierać do karnacji.

fot. Adobe Stock

Przechodzimy do makijażu oczu i zaczynamy od brwi. Powinny być podkreślone, ale wyglądać naturalnie.

Zacznij od rozczesania brwi szczoteczką. Do skorygowania i wydobycia ich kształtu, najlepiej sprawdzi się kredka, pomada lub specjalny tusz do brwi. Pamiętaj, aby nie przyciemnić włosków zbyt mocno - wtedy nie będą wyglądały naturalnie. Na koniec możesz dodatkowo podkreślić je woskiem, który ujarzmi pojedyncze włoski i doda im blasku.

Najpopularniejszym makijażem oczu w krajach azjatyckich jest tzw. „puppy eye" (niczym spojrzenie małego, słodkiego pieska). Uzyskasz go za pomocą czarnego eyelinera, rysując kreskę na górnej powiece, ale zamiast wywijać ją do góry, skieruj w dół powieki.

Jeśli nie jesteś przekonana do takiego make-upu (mamy też wątpliwości, czy kształt oczu Europejek w ogóle z nim koresponduje) postaw na klasyczne kocie oko - Koreanki też je kochają.

Kreska jednak powinna wyłącznie zagęszczać linię rzęs, więc musi być bardzo cienka, niemal niewidoczna przy zamknięciu powiek.

Koreanki na co dzień bardzo chętnie malują usta. Najczęściej sięgają po tint, czyli barwnik do ust. Czym różni się od klasycznej pomadki czy błyszczyka? Nadaje matowe wykończenie i wnika głęboko w skórę warg. Niestraszny mu żaden posiłek czy całus! Utrzymuje się przez kilka godzin, nie rozmazując się i nie pozostawiając śladów.

fot. Adobe Stock

