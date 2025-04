Księga gości weselnych to klasyczny, niemal zawsze pojawiający się element na weselach. Do pięknie oprawionej księgi goście wpisują życzenia dla młodej pary, często dodając także zdjęcia i inne pamiątki. Taka księga, podobnie jak wiekowe dzieła, przetrwa wiele lat! Tradycyjna księga gości doczekała się jednak wielu alternatyw. Są równie trwałe, a przy tym zaskakują oryginalnością. Przedstawiamy 3 pomysły na alternatywną księgę gości. Który pomysł przypadnie ci do gustu?

Reklama

Co zamiast księgi gości weselnych?

Księgę gości weselnych można wybrać spośród gotowych egzemplarzy lub zamówić na życzenie. Można ją także wykonać własnoręcznie, według indywidualnego pomysłu. Jeśli jednak lubicie nowoczesność i jesteście znani z niebanalnych pomysłów, możecie wziąć pod uwagę inne, oryginalne formy wpisów gości! To:

plakaty w antyramie do zawieszenia na ścianie

gadżety związane z zamiłowaniem nowożeńców

drzewko z życzeniami

Ograniczeniem w tworzeniu powierzchni do zapisania przez gości jest tylko wasza wyobraźnia!

Życzenia na ścianie – plakat, monogram

Księga gości w swojej tradycyjnej formie niszczy się podczas przeglądania tak samo, jak zwykłe książki. Pomięte strony, zagięte rogi, plamy, odciski palców…Wszystko to sprawia, że po dłuższym czasie, jeśli jest często przeglądana, nie jest już tak atrakcyjna wizualnie, jak na początku.

Jeśli macie w mieszkaniu na tyle miejsca, by jedną ze ścian zdobiły pamiątki z wesela, pomyślcie o jej wykorzystaniu! Goście mogą złożyć swoje podpisy i krótkie życzenia na przykład na dużym kawałku brystolu czy plakacie (na przykład zrobionym na podstawie waszego zdjęcia).

Najlepsze pomysły na prezenty dla gości weselnych!

Pierwsza litera nazwiska, ogromne serce, plakat oprawiony w antyramę - taka ozdoba każdego dnia będzie przypominać nie tylko o pięknych chwilach na weselu, ale także o waszej miłości!

Co ważne: taka pamiątka nie zniszczy się tak szybko – w końcu nie dotykasz jej codziennie!

Gadżety związane z hobby pary

Kochacie podróże, uwielbiacie wspinaczkę górską, a może jesteście smakoszami światowych alkoholi? Niezależnie od tego, jakie są wasze zamiłowania, możecie połączyć je z formą pamiątki od gości. W jaki sposób? Wystarczy, że zamiast księgi gości, na weselu pojawią się elementy związane z waszym zamiłowaniem! Wydrukowane ogromne, najpiękniejsze zdjęcie z waszej najwspanialszej podróży, na którym podpiszą się goście, podpisy na butelkach po winie przywiezionym z najdalszego zakątka świata…

Wszystko o toastach na weselu!

W tym przypadku ograniczeniem także jest tylko wyobraźnia!

Drzewko szczęścia (życzeń)

Drzewka szczęścia to popularny upominek, wręczany na różne okazje. Wykorzystaj ten pomysł na własnym weselu! Niech zamiast tradycyjnej księgi gości pojawi się drzewko szczęścia. Zamiast grosików, niech ma jednak drewnianą lub papierową tabliczkę, na której każdy z gości może napisać życzenia i podpisać się.

Idąc o krok dalej – na każdej gałęzi może znaleźć się zdjęcie gościa, do której przyczepione będzie miejsce na podpis.To piękny i praktyczny gadżet, który możesz kupić, wykonać na zamówienie lub samodzielnie!

Zobacz także:

Atrakcje weselne, które porwą wszystkich gości, a do tego są tanie!

Motyw przewodni wesela - jak wybrać? Oto kilka pomysłów!