Odpowiednia pora na toast

Pierwszy toast na cześć młodej pary wznoszony jest przy wejściu na stojąco, najczęściej szampanem. Po zajęciu miejsc przy stole, według weselnej tradycji, na początku głos powinien zabrać ojciec panny młodej, który z uznaniem wypowiada się o zięciu, życząc młodym zdrowia i szczęścia. Analogiczny toast wygłasza ojciec pana młodego. Kolejne wygłaszają świadkowie i seniorowie z obu rodzin. Oczywiście mogą to robić także i inni goście weselni, jednak warto pamiętać, że toastów nie powinno być ani zbyt wiele, ani nie powinny trwać zbyt długo.

Jeżeli chcemy wznieść toast to nie wypada tego robić przed zjedzeniem przystawki i zupy, ani w czasie kiedy na stole pojawiają się dania gorące. Toasty należy wygłaszać między zupą a drugim daniem, a także później pomiędzy kolejnymi daniami. Powinno się je spełniać kielichem z winem, choć trzeba przyznać, że tradycja polskich wesel wytworzyła obyczaj wznoszenia toastów wódką. Bardzo ważne jest też wyczucie chwili. Nie można go wygłaszać wtedy, kiedy wygłodzeni goście z niecierpliwością czekają na posiłek. Nie warto tez czekać z nim zbyt długo – bo duże ilości wypitego już alkoholu mogą nieco zaburzyć brzmienie lub treść toastu.

Idealny toast

Przed wygłoszeniem toastu należy zadbać o to, aby każdy gość miał pełny kieliszek. Wyjątkiem są osoby nie spożywające alkoholu, które przecież mogą wznieść go sokiem lub wodą. W czasie wygłaszania toastów należy wstać, przedstawić się i zadbać o to, aby nie stać do nikogo tyłem. Od pozostałych osób wymaga się zachowania ciszy, a od kelnerów – przerwania pracy. Okazywanie swojego niezadowolenia z wypowiadanych słów jest nie na miejscu.

Alkohol konsumujemy dopiero po wygłoszeniu mowy.

Przykładowe toasty

Toasty mogą być poważne, jak i okraszone delikatnym i eleganckim żartem. Warto jednak pamiętać, że nie powinny być one zbyt długie. A oto kilka propozycji, które mogą przydać się w czasie przedweselnych przygotowań do ich wygłaszania.

Toast na cześć Panny Młodej Szanowna Młoda Pani!

Z domu kochających Cię rodziców wyruszasz dziś obok ukochanego męża w nowa podróż zwaną małżeństwem. W Twym ręku przyszły los, to od Ciebie, między innymi będzie zależał spokój i bezpieczeństwo nowego domu, nowej rodziny. W ten dom wnieś radość, miłość i serdeczność. W nowej drodze niech Ci towarzyszy przychylność zebranych tu przyjaciół i gości, w których imieniu wznoszę toast. Niech żyje Panna Młoda!

Toast na cześć Pana Młodego Panie Młody, spełniły się dziś Twoje marzenia i pragnienia. Oto stoi przy Twoim boku żona – piękna urodą świeżej młodości. W tej wspólnej podróży życia małżeńskiego niechaj Ci nie gaśnie Twoja gwiazda pomyślności i szczęścia. Życzymy Ci, abyś zawsze mężnie zwalczał wszystkie przeszkody, jakie Ci staną na ścieżce życia. Obyś, spełniając zawodowe powinności, cieszył się zawsze bogatym plonem i wewnętrznym zadowoleniem, jakie przynosi spełnienie obowiązku, a przy tym nie zaniedbywał swej pięknej i kochającej Cię żony. W tej uroczystej chwili składam Ci w imieniu gości najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia w nowym życiu! Wiwat Pan Młody!

