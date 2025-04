Poznajcie 5 błędów popełnianych przy urządzaniu panieńskiej imprezy, których należy unikać!

Reklama

Fot. Fotolia

Wieczór panieński najczęściej organizowany jest przez osobę, która bardzo dobrze zna przyszłą Pannę Młodą. Powinna więc ona wiedzieć, jakie główna gwiazda imprezy ma upodobania, w jaki sposób lubi spędzać czas czy też, jakie ma poczucie humoru? Mimo to, często zdarzają się błędy w organizacji wieczoru panieńskiego, które mogą nieco zepsuć ostateczny efekt a przede wszystkim miłe wspomnienia tej z Was, która wkrótce ma stanąć na ślubnym kobiercu.

Oto 5 błędów popełnianych przy urządzaniu panieńskiej imprezy, których należy unikać:

Zbyt późna organizacja

Oczywiście, wieczór panieński to luźna impreza, podczas której najważniejsza jest przyjemna atmosfera i dobra zabawa, z którymi wiąże się również spontaniczność. Jeżeli jednak zdecydujecie się pójść całkowicie na żywioł, niestety grozi Wam porażka. Prawdopodobnie, w najgorszym wypadku skończy się to tak, że Wasza impreza nie będzie różnić się niczym od każdego innego babskiego spotkania. Musicie jednak pamiętać, że nie jest to zwyczajne wyjście na miasto a impreza, podczas której przyszła Panna Młoda ma czuć się wyjątkowo, i która powinna zostać w jej pamięci na długo. Koniecznie zadbajcie więc o to, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zaprosić wszystkie najważniejsze osoby, wybrać miejsce imprezy, zaplanować, co będziecie robić, jakie prezenty kupić czy w jakie gadżety się zaopatrzyć. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik!

Brak pomysłu na wieczór

Brak pomysłu na imprezę to poważny sygnał alarmowy, aby szybko zadziałać i zorganizować małą burzę mózgów z pozostałymi zaproszonymi dziewczynami. Jeśli ciężko Wam złożyć wszystkie elementy w spójną całość, dobrym pomysłem będzie wymyślenie jednego motywu przewodniego zabawy, który naprowadzi Was na odpowiedni tor. Może to być na przykład wieczór panieński w stylu Pin-up czy Hawajskie Party. Po wybraniu tematu, łatwiej będzie podjąć decyzje odnośnie pozostałych spraw. Przykładowo, organizując wieczór w stylu hawajskim, możecie wybrać: gadżety – hawajskie naszyjniki, kolorowe spódniczki, kwiaty we włosach; dekoracje – kolorowe girlandy, kule z papieru, kolorowe, plastikowe naczynia i sztućce, kwiaty; muzyka – hawajskie rytmy; zabawy – nauka tańca hula, konkurs z kręceniem hula hop; przekąski – owoce, kolorowe koreczki, sałatki w wydrążonych arbuzach i ananasach. Do tego oczywiście drinki z palemką i dobra zabawa gwarantowana!

Nieprzygotowanie gier i aktywności

W wirze przygotowań, planowaniu miejsca imprezy, rezerwowaniu klubu, kupowaniu prezentów, robienia dekoracji, przyrządzaniu przekąsek, często zapominacie o wymyśleniu i opracowaniu gier i aktywności dla przyszłej Panny Młodej. Wielu z Was gry na wieczór panieński wydają się też zbędne i banalne. To jednak właśnie one są jedną z tych rzeczy, które odróżniają panieńską noc od innej, zwyczajnej imprezy. Poza tym, z pozoru głupie, popularne zabawy naprawdę dostarczą Wam sporo powodów do śmiechu i sprawią, że w obliczu tak poważnej sprawy jak ślub, przyszła Panna Młoda poczuje się beztrosko i młodo a cale napięcie związane z weselem odejdzie na chwilę w zapomnienie. Sprawdzanie wiedzy przyszłych małżonków o sobie nawzajem za pomocą zabawnych pytań, gra tylko dla dziewczyn - „Co masz w torebce?” czy konkurs na najlepszą suknię ślubną z papieru toaletowego to tylko kilka z wielu pomysłów, które mogą urozmaicić organizowany przez Was panieński.

Zawstydzanie Panny Młodej

Nie jest tajemnicą, że na wieczorze panieńskim często porusza się dość odważne tematy związane na przykład z nocą poślubną czy pożyciem małżeńskim. W niektórych grach mogą też występować różnego rodzaju intymne pytania lub zadania wymagające odwagi i śmiałości, takie jak pocałowanie nieznajomego czy poproszenie obcego faceta o prezerwatywę. Organizując wieczór panieński, weźcie pod uwagę poczucie humoru oraz granice dobrego smaku akceptowane przez przyszłą Pannę Młodą. Najważniejsze jest to, aby dobrze się bawiła, ale także czuła komfortowo. Jeżeli macie wątpliwości, czy jakieś gry lub rozmowy krępują ją, w porę się wycofajcie. Jeśli podczas jakiejś części wieczoru panieńskiego będą na nim obecne mama czy teściowa Panny Młodej, również postarajcie się, aby żadnej ze stron nie wprawić w zakłopotanie. Wręczanie gwieździe wieczoru prezentu w postaci kusej bielizny oraz wibratora, zostawcie może na później.

Przesadne trzymanie się planu

Dobra organizacja jest ważna, ale powinnyście pozostawić sobie również pewne pole na drobne zmiany i spontaniczność. Zamawianie limuzyny na 2 godziny po rozpoczęciu before party to nie zawsze dobry pomysł. Może wyjść tak, że właśnie zaczęłyście się rewelacyjnie bawić lub jesteście w trakcie fajnej gry, kiedy nagle konieczna jest szybka ewakuacja i bieg na następny punkt programu. Imprezy rządzą się swoimi prawami i to, że uda Wam się zrealizować ściśle ustalony harmonogram jest niestety mało prawdopodobne. Planujcie więc, ale z umiarem. Nie bądźcie nieustępliwymi policjantkami stojącymi na straży Waszej listy rzeczy do zrobienia. Policjanci na panieńskim są mile widziani jedynie pod postacią przebranego striptizera ;) Im więcej luzu i spontaniczności, tym bardziej idealny wieczór panieński przeżyjecie!

To może Was zainteresować:

5 trendów na wieczór panieński 2015

Pomysły na wieczór panieński

Reklama

W oparciu o materiały prasowe PinkDrink.pl