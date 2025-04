Eustoma to roślina należąca do rodziny goryczkowatych. W naturze występuje na północy Meksyku i południowym obszarze Stanów Zjednoczonych. Ma ok. 50 cm wysokości, srebrzyste liście i delikatne kwiaty, które przypominają zwinięte i niepełne róże. Roślina najlepiej rośnie na słonecznych i jasnych stanowiskach, ale całkiem nieźle radzi sobie również w lekkim cieniu.

Reklama

W Polsce jest uprawiana głównie na kwiaty cięte, ale coraz częściej jest spotykana jako roślina doniczkowa.

Encyklopedia kwiatów ślubnych - eustoma

Eustoma w wiązankach ślubnych

Ten popularny kwiat ma szerokie zastosowanie, ale chętnie jest wykorzystywana w dekoracjach i wiązankach ślubnych. Jest bardzo delikatny i świetnie wygląda w romantycznych lub rustykalnych bukietach. Dobrze prezentuje się w duecie z hortensjami, różami, peoniami i goździkami.

Widząc te delikatne kwiaty, można odnieść wrażenie, że to bardzo nietrwała roślina. Nic podobnego! Eustoma jest bardzo wytrzymała i doskonale sprawdzi się w dekoracjach, wiązankach, wiankach i butonierkach ślubnych.

Kwiaty eustomy mają delikatną kolorystykę. Można spotkać kwiaty w kolorze różowym, fioletowym, zielonym, białym czy kremowym. Występują również odmiany mieszane np. biało-różowe.

Reklama

Kilka pomysłów na bukiet ślubny z eustomą:

1. Klasyczna biel

2. Powrót do natury

3. Delikatny róż

4. Ponadczasowa klasyka

5. Stylowy miks

6. Rustykalna prostota

Więcej ślubnych inspiracji:

Te fryzury ślubne będą hitem 2018 roku! 5 nieoczywistych propozycji dla każdej panny młodej

Suknia ślubna nie musi kosztować fortuny! Znalazłyśmy piękne modele, których ceny zaczynają się od 270 zł

Poznaj najnowsze trendy w modzie ślubnej 2018!