Ślub to bardzo wyjątkowa uroczystość, a każda panna młoda chce wyglądać w tym dniu jak najlepiej. Przygotowania zaczynają się wiele miesięcy wcześniej. Oczywiście podstawą jest oszałamiająca suknia ślubna, ale warto pamiętać również o dodatkach, starannym makijażu i fryzurze, która jest idealnym dopełnieniem całej stylizacji. To właśnie ślubnym uczesaniom poświęcimy dzisiaj trochę więcej czasu. Jakie fryzury ślubne będą hitem 2018 roku? Zobaczcie w naszej galerii!

Reklama

Fryzury ślubne w stylu gwiazd

Fryzury ślubne na rok 2018

W tym roku na topie są romantyczne upięcia (warkocze, delikatne fale i "powyciągane" kosmyki) i fryzury w stylu boho (wianki, nonszalanckie koki na boku). Taki look doskonale pasuje do delikatnych i koronkowych sukni ślubnych oraz subtelnego makijażu.

Jeżeli chcecie dodatkowo urozmaicić fryzurę do wepnijcie we włosy żywe kwiaty, biżuteryjne opaski lub spinki. Jeżeli nie czujecie się dobrze w wymyślnych kokach to może zdecydujecie się delikatne fale? Najlepiej jeżeli będą wyglądają jak prosto z plaży. Taka fryzura będzie idealna do zwiewnej sukienki z odkrytymi plecami.

Więcej o przygotowaniach do ślubu:

Reklama

Najmodniejsza fryzura w stylu boho!

5 zabiegów kosmetycznych, których lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę przed ślubem

Te gadżety sprawią, że sama wyczarujesz w domu fryzurę na wesele!