Suknia ślubna to najważniejszy element stylizacji każdej panny młodej. Wybór odpowiedniego modelu traw czasem bardzo długo, a ceny sukienek potrafią zwalać z nóg. My podchodzimy do życia bardzo praktycznie i nie wyobrażamy sobie, że za ciuch, który będziemy miały na sobie raz w życiu, zapłacimy 6-7 tys. złotych.

Nie chcemy, żebyście nas źle zrozumiały. Oczywiście szanujemy osoby, które wybierają to rozwiązanie, ale same nie chcemy wydawać takiej sumy, a wiele osób najzwyczajniej nie może sobie na to pozwolić.

Dla kobiet, które nie chcą przepłacać za suknię ślubną mamy bardzo dobre rozwiązanie - sklepy internetowe i sieciówki. Pewnie wiele z was uważa, że oszalałyśmy, ale zajrzyjcie do naszej galerii. Wszystkie modele wypatrzyłyśmy w sklepie internetowym Zalando.

Suknie ślubne w przystępnej cenie

Suknia ślubna szyta na miarę to marzenie (prawie) każdej panny młodej. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo kosztowne. My znalazłyśmy znacznie tańsze rozwiązanie. Najtańsza sukienka z naszej galerii kosztuje 263 zł (i najbardziej się nam podoba), a najdroższa 1385 zł.

Tworząc to zestawienia postawiłyśmy na różnorodność. W galerii znajdziecie eleganckie minimalistyczne modele uszyte z gładkich materiałów, bogato zdobione i wyszywane kamieniami, z koronkowymi wstawkami czy warstwowym dołem. Jesteśmy pewne, że każda z was znajdzie coś dla siebie!

