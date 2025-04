Oprawa muzyczna na weselu większości z nas kojarzy się z orkiestrą, która obok znanych weselnych piosenek we własnym wykonaniu, będzie grała dla nas również tradycyjne weselne utwory. Dj i wodzirej w jednej osobie bardzo mogą ułatwić nam sprawę – szczególnie jeśli niespecjalnie lubimy popularne utwory w wykonaniu innym, niż oryginalne.

DJ czy orkiestra na wesele?

Jeśli nie jesteście przekonani, co do zapraszania na własne wesele zespołu muzycznego – nie ulegajcie naciskom rodziców oraz dziadków, według których na wesele nadaje się tylko i wyłącznie orkiestra, zwłaszcza wieloosobowa. Znalezienie naprawdę dobrego DJ'a na wesele, który będzie w stanie dobrze grać, a jednocześnie zabawiać naszych gości i prowadzić weselne zabawy, graniczy z cudem, ale nie jest niemożliwe. Warto wcześniej zajrzeć do miejscowych lokali i przyjrzeć się poszczególnym „grajkom”. Jeśli na jakiejś imprezie, wpadnie nam w oko jakiś spec od muzyki – postarajmy się zamienić z nim kilka słów i zdobyć na niego jakieś „namiary”. W trakcie organizacji ślubu, mogą okazać się bardzo cenne. Popytaj też znajomych i rodzinę.

Zalety DJ'a na weselu

DJ zagra dla Was ukochaną piosenkę w oryginalnym wykonaniu, a oprócz tego, jeśli posiada dobrze zaopatrzoną płytotekę, będzie raczył waszych gości największymi hitami i aktualnymi przebojami. Nie musi to oznaczać rezygnacji ze standardowych utworów, granych na weselach – wystarczy tylko napomknąć DJ'owi o kilku utworach, które powinien zagrać obowiązkowo. Można również pokusić się o stworzenie tzw. „czarnej listy” – czyli listy piosenek, których pod żadnym pozorem nie chcecie na swoim weselu usłyszeć z różnych względów.

Jeśli zależy nam na indywidualnym repertuarze, a dysponujecie odpowiednią ilością czasu - spotkajcie się przed weselem z DJ'em i przedyskutujcie wspólnie listę weselnych utworów. Kierujcie się intuicją, dobierajcie utwory zarówno pod kątem gości jak i własnych upodobań. To, że organizujecie wesele, wcale nie oznacza, że musicie całkiem rezygnować z ulubionej rockowej muzyki - w końcu każda muzyka do tańca jest odpowiednia. Ważny jest bowiem klimat i doborowe towarzystwo, a tego z pewnością nie zabraknie.

