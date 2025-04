Zastanawisz się, co decyduje o tym, komu oświadczają się mężczyźni? Myślisz czasem: "Co ona takiego w sobie ma, że on poprosił ją o rękę?". Przychodzą ci do głowy myśli, że przecież jesteś mądra, ładna i masz super pracę, ale... on jednak ciebie nie chce. Jak się okazuje, możesz być super seksowna, dobra w łóżku, piękna i miła, ale to nie zawsze wystarcza. Poznaj 3 cechy idealnej kandydatki na żonę.

Nie musisz być kurą domową, ale ...

On nie szuka kury domowej, czy niani dla swoich dzieci. Potrzebuje silnej i energicznej kobiety (nie dziewczynki). Po co? By zrobiła mu obiad, posprzątała, uprała, zajęła się dziećmi. I nie ma się co oszukiwać. Każdy facet na to pójdzie. Ale z drugiej strony mężczyźni nie szukają typowej kury domowej, która nie wychyla głowy z kuchni, bo najważniejsze na świecie są dla niej gary, patelnia i obiad - punktualnie o 16. Dziś faceci szukają partnerki. I do tańca, i do różańca. I do garów, i do mądrej dyskusji. Takiej, której nie będą się wstydzić, gdy otworzy w towarzystwie usta, ale i tej, która emanując swoją wolność, nie będzie obrażała go przy jego kumplach. Szukają tej, która zaakceptuje go całego w pakiecie z miliardem wad. A o taką kobietę dziś trudno.

Pokaż mu, że jest ważny

Dobry seks to nie wszystko. Popęd seksualny kiedyś się kończy, piękno przemija, a małżeństwo? Podobno ma być na zawsze. "Laski na dobry seks" szukają chłopcy, nie mężczyźni, którzy chcą założyć poważny związek. Od żony wymagają zdecydowanie więcej. Chcą się przy niej dobrze czuć. Co to znaczy? Chodzi głównie o poczucie bycia ważnym. Jeśli pokazujesz mu, jak wiele dla ciebie znaczy, udowodnisz, że cenisz jego zdanie, bo jest częścią twojego świata, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że ci się oświadczy.

Troszcz się o niego

Kanapki na śniadanie, pyszny obiad, wyprasowana koszula. Niby nic, a jednak znaczy więcej niż 100 razy wypowiedziane słowo "kocham". Nie używaj słów. Po prostu mu to pokaż. Dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Mężczyzna szuka opiekuńczej żony. Nie szalonej nastolatki z głową w chmurach, pyskatej zołzy, pięknej, acz pustej lali. Nie, nie i jeszcze raz nie. Jeśli masz zająć miejsce u jego boku, on musi wiedzieć, że będziesz dobrą żoną, odpowiednią matką i czułą przyjaciółką.

