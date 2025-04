Pamiętasz amerykańskie filmy, pokazujące piękne kobiety z lat 50., typowe pin-up girl, które zawsze w nienagannym makijażu i fryzurze przygotowywały obiad dla swojego męża. Robiły mu śniadania, całusem żegnały go, gdy ten zmierzał do pracy, potem czekały z pyszną zupką i ciepłymi kapciuszkami. A co jeśli faktycznie tak było?

Na początku XX wieku kobiety z reguły pracowały wyłącznie we własnym gospodarstwie domowym. Prały, sprzątały, gotowały i co najważniejsze – to sprawiało im przyjemność. Zobacz, co na temat dbania o męża mówi amerykański poradnik "The Good Wife’s Guide" i "Home Economics Book" z 1950 roku. Wyobrażasz sobie, żeby współczesne poradniki udzielały takich porad?

"Poradnik dobrej żony" wg "The Good Wife’s Guide"

W "The Good Wife's Guide" pokazywano kobietom, jak dbać o męża, dom i siebie samą. Oto niektóre rady.

Przygotuj obiad

Nawet wcześniejszego wieczoru go zaplanuj, tak by mieć pewność, że będzie gotowy na czas na powrót męża. W ten sposób pokazujesz, że myślisz o nim i troszczysz się o jego potrzeby. Większość mężczyzn wracając po pracy jest głodna - perspektywa smacznego posiłku staje się tym samym ważną częścią ciepłego powitania. Przygotuj się na przywitanie męża.

Odpocznij przez kwadrans, by być odświeżona na jego przyjście. Popraw makijaż, zawiąż wstążkę we włosach i wyglądaj rześko. Pamiętaj, że twój mąż spędził dzień w pracy, przebywając wśród wielu zmęczonych twarzy. Bądź radosna i interesująca.

Po nudnym dniu w pracy mąż może potrzebować czegoś na poprawę humoru, a twoim obowiązkiem jest podnieść go na duchu. Posprzątaj i pościeraj kurze

Przed powrotem męża z pracy jeszcze raz ogarnij wzrokiem całe mieszkanie. W chłodniejsze miesiące rozpal ogień w kominku, by mężczyzna mógł przy nim odpocząć.

Zapewnienie mężowi idealnego, uporządkowanego miejsca wypoczynku, przyniesie również tobie olbrzymią satysfakcję. Ogranicz hałas.

Wyłącz pralkę, suszarkę, odkurzacz. Poproś dzieci, by zachowywały się ciszej, kiedy tato wraca zmęczony po pracy. Powitaj męża ze szczerym uśmiechem, by widział, jaka jesteś szczęśliwa na jego powrót. Słuchaj go.

Nawet jeśli masz mnóstwo spraw do przekazania, kiedy mąż wraca z pracy, to nie jest dobry moment na dzielenie się z nim swoimi problemami. Niech mężczyzna mówi pierwszy – wiadome, że jego tematy są ważniejsze niż twoje. Nigdy nie narzekaj, gdy mąż wraca z pracy.

Także nie krytykuj, kiedy spóźni się na obiad lub całą noc spędzi poza domem. Weź pod uwagę jego pełną napięć pracę. Troszcz się o wygodę męża.

Niech siądzie wygodnie w fotelu lub położy się na chwilę w sypialni. Popraw poduszki. Zaproponuj, że zdejmiesz mu buty. Miej przygotowane dla niego ciepłe i zimne napoje. Mów miłym, spokojnym głosem. Nie podważaj opinii męża.

Nie dopytuj się też o motywy jego postępowania. Pamiętaj – mężczyzna jest panem domu. Nie możesz wątpić w jego decyzje. Dobra żona zna swoje miejsce!

Jak dbać o męża wg "Home Economics Book"?

Zrób mu obiad

Rano obowiązkowo śniadanie z kubkiem pysznej i pobudzającej kawy. Do tego kanapki na drugie śniadanie w pracy. Gdy męża już nie było w domu, kobieta miała odpowiednio spożytkować czas jego nieobecności. Jak? Na pewno nie leniuchując na kanapie. Jej głównym celem miało być przygotowanie obiadu dla zmęczonego pracą męża. Przygotuj się na jego powrót

Wyobrażasz sobie zawsze przed przybyciem twojego partnera poprawiać makijaż? W latach 50. to był standard. Poradniki namawiały kobiety do malowania się dla męża. W końcu po kilku godzinach w pracy powinien nacieszyć się widokiem ładnej partnerki. Posprzątaj nieład

Czysty dom miał być ozdobą kobiety. Piękna, w pełnym make-upie, z pysznym obiadem, powinna też zadbać o wnętrze, aby zmęczony mąż miał odpowiednie miejsce, by się odprężyć. Przygotuj dzieci

Kolejnym zadaniem dobrej żony, dbającej o męża, miało być odpowiednie przygotowanie dzieci. Powrót głowy rodziny z pracy był pewnego rodzaju świętem. To dlatego dzieci miały być pięknie ubrane, uczesane i radosne. Spraw, by czuł się wygodnie

"Home Economics Book" zachęcał też kobiety do eliminowania wszelkich problemów i kłótni. Żony miały nie mówić o problemach. Dodatkowo powinny przygotować ciasto, popołudniową herbatkę, ciepłe kapcie i gazetka. W dobrym zwyczaju żony miało być umilenie popołudnia zmęczonemu mężczyźnie.

Czy coś się zmieniło?

Dziś rady z "Home Economics Book" i "The Good Wife’s Guide" wydają się zabawne, a dla niektórych satyryczne. Przecież czasy, gdy kobieta maiła usługiwać swoim mężczyznom, dawno się już skończyły. Gdzieś w naszej mentalności istnieje jednak przekonanie, że to kobieta powinna dbać o męża i dzieci, a rolą żony jest pielęgnacja rodzinnego ogniska. Zadania kobiet zmieniły się więc w niewielkim stopniu. Do grona domowych obowiązków dołączone zostały za to nowe związane z aktywnością zawodową.