Odpowiednio dobrany manicure ślubny jest tak samo ważny, jak suknia ślubna czy welon. Wielu twierdzi, że dobrze zrobione paznokcie są najistotniejsze, bo przecież to na serdeczny palec prawej ręki twój przyszły mąż włoży ci pierścionek, co zapewne zostanie uwieczniona na ślubnym video i fotografiach. Zobacz, jakie trendy ślubne panują w tym sezonie i zainspiruj się nimi.

Reklama

Poznaj 5 pomysłów na ślubny manicure

Jasne ombre

to prawdziwy ślubny must-have. Mleczne, w odcieniach nude, z piękną ślubną bielą, koronką lub cyrkoniami. Panny młode po prostu je kochają.

Z motywem sukni ślubnej

Grafika przedstawiająca pannę młodą na serdecznym, a pan młody na środkowym paznokciu? Jestem bardzo na tak! Reszta paznokci może być klasyczną bielą. Efekt niesamowity.

Poznaj 8 najładniejszych manicure na ślub

W różowym stylu

Jeśli zdecydowałaś się na ślub z konkretnym motywem przewodnim, nie pomiń go w swoim manicurze. Różowy styl wesela zobowiązuje do butów, kwiatów i dodatków w tym odcieniu.

Z cyrkonią

Ogromne kamienie lub cyrkonia na paznokciach to prawdziwy hit, który szczególnie modny bywa w sezonie jesień/zima. Możesz go połączyć z efektem syrenki albo bielą.

Reklama

French

To klasyk, na który decyduje się chyba najwięcej panien młodych. Pasuje do każdej weselnej stylizacji i jest zawsze modny. Jeśli dodasz do tego niewielkie serduszko, cały look stanie się jeszcze bardziej romantyczny.