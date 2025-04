Usadzenie gości przy stołach i wybór winietek weselnych to jeden z ciekawszych momentów podczas organizacji wesela. Podpowiadamy, czy warto zdecydować się na winietki. W naszej galerii znajdziesz też mnóstwo weselnych inspiracji!

Jak usadzić gości weselnych?

Winietki weselne - zalety

Niewielkie papierowe karteczki ustawione na stolikach, czyli ślubne winietki, cieszą się teraz sporą popularnością. I chociaż dla wielu to dodatkowy wydatek oraz zmartwienie (bo usadzenie gości przy weselnym stole to nie lada wyzwanie), to trzeba przyznać, że winietki mają więcej zalet, niż wad.

Dlaczego warto zdecydować się na weselne winietki?

Są praktyczne - nikt z gości nie będzie musiał martwić się o miejsce.

Są bardzo modne - winietki są prawdziwym weselnym hitem.

Są ładne i eleganckie - stanowią piękny element dekoracyjny.

