W wybudowanych mieszkaniach mogliby zamieszkać seniorzy, którzy funkcjonują samodzielnie.

Spis treści:

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformowała o nowym programie. Rząd planuje wybudować nowe mieszkania.

Miałyby to być lokale dla osób starszych, którzy są w stanie samodzielnie funkcjonować. Takie rozwiązanie mogłoby być tańsze niż utrzymywanie placówek całodobowej opieki, ponieważ nie wszyscy seniorzy jej potrzebują.

Ministra wskazała, że mieszkania mogłyby powstać w Katowicach, na terenach pogórniczych.