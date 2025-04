Według statystyk w Polsce co około 15 minut dochodzi do kradzieży z włamaniem. Oto kilka istotnych zasad, o których musisz pamiętać, aby ochronić swoje mieszkanie podczas urlopu.

Choć jest to dość oczywiste, to jednak śpiesząc się na pociąg czy samolot, łatwo zapomnieć o tej czynności. Tymczasem pozostawienie otwartych okien i drzwi znacząco ułatwia wejście do domu czy mieszkania.

Ponadto takie zachowanie może zostać potraktowane przez ubezpieczyciela jako rażące zaniedbanie, które może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Sąsiedzi w bloku mogą być twoim sojusznikiem w dbaniu o bezpieczeństwo. Poproś zaufaną osobę, by np. co dwa dni zaglądała do twojego domu czy mieszkania. Zdjęcie ulotki zawieszonej do drzwi, opróżnienie skrzynki pocztowej – te proste czynności dają wrażenie, że w domu ktoś mieszka albo przynajmniej regularnie go odwiedza.

Włamywacz nie chce świadków – jeśli stwierdzi, że włamanie będzie trudne, istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś go zauważy, porzuci swój zamiar.

Czy warto zainstalować alarm?

Alarmy nie należą do najtańszych, jednak jeśli posiadasz w domu wiele cennych rzeczy, warto je rozważyć. Możesz również zainwestować w system inteligentnego domu, który włącza światło w różnych pomieszczeniach i porach dniach, przez co wydaje się, że w domu ktoś jest.

Jesteś podekscytowany wylotem na wakacje i chcesz koniecznie podzielić się tym z resztą świata? Bądź ostrożny, złodzieje też śledzą wpisy Facebooka i Instagrama. Nie ułatwiaj im kradzieży dzięki publicznym wpisom w stylu: dziś wylatuję na Majorkę. Wszelkie sugestie, że jesteśmy daleko od domu i nieprędko wrócimy, to wręcz zaproszenie do włamania.

Oczywiście ciesz się urlopem, ale zdjęcia na profilach społecznościowych możesz dodać po powrocie z wakacji. Na co dzień unikaj również wrzucania zdjęć mieszkania. Jeśli jest w nim dużo cennych przedmiotów, złodzieje mogą zainteresować się nim na dłużej. Łatwiej też znajdą moment, kiedy nie będzie cię dłużej w domu.

Włamywacze obserwują swój cel długo przed atakiem, aby poznać nawyki mieszkańców. Chcą dowiedzieć się m.in. o której domownicy wychodzą do pracy, o której wracają, ile mają zwierząt, o której godzinie mieszkanie jest całkowicie puste. To, co utrudni im akcję, to brak rutyny w działaniu.

