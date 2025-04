W upalne dni najchętniej chcielibyśmy ukryć się w cieniu i chociaż przez chwilę poczuć chłodny powiew wiatru. Gdy temperatura na zewnątrz przekracza trzydzieści stopni, nie wolno zapominać o odpowiednim nawodnieniu czy nakryciu głowy. Trudno jednak wytrzymać w domu bez udogodnienia, jakim jest klimatyzacja. Niestety nie każdy może sobie na nią pozwolić. Co wtedy?

W mieszkaniu bez problemu da się obniżyć temperaturę bez montowania klimatyzacji. Na rynku jest do wyboru mnóstwo modeli wentylatorów, które wspierają cyrkulację powietrza we wnętrzu. Jeśli dodatkowo podłożymy pod wiatrak miskę z lodem, efekt przyjemnego ochłodzenia będzie podwójny.

Z pewnością nie jest łatwo skupić się na pracy zdalnej w dusznym i gorącym pomieszczeniu. Wtedy z pomocą przychodzą domowe sposoby na schłodzenie wnętrza naszego mieszkania. Warto pamiętać również o tym, aby poczekać z długim gotowaniem gorącym posiłków do wieczora. Temperatura wzrasta również kiedy jednocześnie pracuje zbyt wiele sprzętów elektronicznych.

Wietrzenie pomieszczeń i otwieranie okien

To powinien być pierwszy pomysł, jaki przyjdzie nam do głowy latem. Trudno bowiem o optymalną temperaturę w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach. W upalne dni warto zostawić je uchylone na noc, by zapewnić sobie dopływ tlenu i świeżego powietrza. Należy pamiętać wówczas o siatkach na muchy i komary, które w ciepłe miesiące potrafią być wyjątkowo dokuczliwe.

Zaciemniające zasłony

Grube zasłony nie tylko dają poczucie prywatności i spokoju podczas snu, ale mogą również załagodzić skutki upalnego dnia za oknem. Dzięki materiałowi gorące powietrze nie przenika bezpośrednio do pomieszczenia. Chroni też w ten sposób drewniane meble czy delikatne kwiaty.

Poprzez ograniczony dopływ światła pomieszczenie nie nagrzewa się tak szybko. Jeśli wolisz możesz zasłonić okna np. bambusowymi roletami. Na balkonie możesz natomiast zamontować duży parasol. Z pewnością przyjemniej będzie odpoczywać w zaciemnionym miejscu.

Nawilżanie powietrza w mieszkaniu

Jeżeli jeszcze nie zmierzyłaś poziomu wilgoci w mieszkaniu, to najwyższy czas to sprawdzić. Jeśli jest zbyt niskie, warto przekonać się do nawilżacza powietrza. Niektóre z nich wytwarzają niewidzialną parę wodną, która dodatkowo chłodzi wnętrze.

W przypadku braku takiego sprzętu albo środków na nowy produkt, można zastosować metodę naszych babć, czyli wieszanie mokrych ręczników na kaloryferze albo suszarce. Parująca z nich woda przez cały dzień będzie nawilżać pomieszczenie i ułatwiać nam oddychanie w upalne dni.

Zakup roślin doniczkowych

Nie od dziś wiadomo, że to właśnie zieleń jest zbawienna w trakcie upałów, dlatego tak trudno jest wytrzymać wtedy w mieście, gdzie króluje beton. Oprócz drzew w pobliżu ogródka czy tarasu, warto zainwestować w wyjątkowe rośliny doniczkowe, które potrafią filtrować powietrze w domu.

Nie tylko poprawiają walory estetyczne wnętrza, ale są też bardzo pożyteczne, produkując tlen w zamian za pobieranie dwutlenku węgla i energii słonecznej. Takim przykładem jest np. sansewieria, aloes czy skrzydłokwiat.

