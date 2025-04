Strażacy to bohaterzy, którzy gaszą pożary bądź zdejmują twojego kota z drzewa. Ponadto wykonują oni wiele innych niebezpiecznych zadań, o których dowiesz się w dalszej części artykułu. By zostać strażakiem, trzeba spełniać inne potrzebne wymagania. Jakie, dowiesz się, zabierając się do czytania.

Spis treści:

Wynagrodzenie strażaków jest adekwatne do zadań i zagrożeń, jakie niesie za sobą ten zawód. Zarobki strażaka zależne są od jego umiejętności oraz doświadczenia. Dodatkowo liczyć mogą na nagrody uznaniowe. Pensje zależą od stopnia, stażu pracy oraz stanowiska. Strażak, który zaczyna swą karierę liczyć może na 4 670 złotych brutto, a bardziej doświadczeni na 6 920 złotych brutto. Średnie zarobki strażaka wynoszą około 5 920 złotych brutto. Z roku na rok pensje strażaków wzrastają.

Strażacy dostają dodatki, które są zależne od stopnia szkodliwości wykonywanych prac czy czynności z nimi związanych:

Przy pierwszym stopniu – 5% ,

, Przy drugim stopniu – 10% ,

, Przy trzecim stopniu – 15% ,

, Przy czwartym stopniu – 20%.

Są też strażacy ochotnicy, którzy nie otrzymują pensji, tylko ekwiwalent za udział w akcjach. Wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za godzinę. Dla porównania, w Niemczech średnie zarobki strażaków wynoszą około 8 500 złotych brutto, a w Wielkiej Brytanii około 10 000 złotych brutto.

Praca strażaka kojarzy się z gaszeniem pożarów oraz rozwiązywaniem sytuacji, które wiążą się z ryzykiem pożarowym. Strażacy przechodzą specjalne szkolenie pożarnicze, które przeprowadzane jest po ustaleniu predyspozycji kandydata.

Głównymi obowiązkami strażaka są:

ochrona zagrożonego mienia,

pomoc w zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych,

opracowywanie tras w przypadku ewakuacji ludzi,

przyjmowanie zgłoszeń,

wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu,

dbanie o własne miejsce pracy,

pomoc przy organizacji imprez masowych,

likwidacja gniazd owadów,

konserwacja sprzętu.

By ubiegać się o pracę strażaka, potrzebny będzie odpowiednio przygotowany życiorys. Warto, żebyś wiedziała, jak mają poprawnie wyglądać dokumenty do straży pożarnej, abyś wyróżniła się na tle innych kandydatów:

Odpowiadaj na ogłoszenia odpowiadające twojemu doświadczeniu – najlepiej, abyś dopasowała życiorys i list motywacyjny pod kompetencje i doświadczenia związane z podanymi wymaganiami. Podsumuj swoje osiągnięcia zawodowe – stwórz krótki opis najważniejszych doświadczeń, osiągnięć oraz umiejętności, który umieszczony jest na górze CV. Opisz swoje kompetencje – skup się na konkretnych umiejętnościach, nie warto, abyś rozpisywała się w CV o niczym. W liście motywacyjnym umieść konkretne korzyści – warto, abyś umieściła np. 3 usprawnienia, które wdrożysz, gdy zostaniesz przyjęta. Zadbaj o wygląd życiorysu oraz listu motywacyjnego – jest to twoja wizytówka, więc warto, abyś na koniec sprawdziła, czy nie pojawiają się literówki lub błędy ortograficzne.

Aby dostać się do PSP z tzw. „ulicy”, potrzebna jest zgoda komendanta wojewódzkiego, komendanta powiatowego bądź kierownika jednostki organizacyjnej PSP. To, że musisz złoży odpowiednie dokumenty, to już wiesz. Jednak jak rekrutacja do straży pożarnej wygląda po kolei, gdy dokumenty zostaną przyjęte?

Przedstawiamy ci krok po kroku, jak przebiega rekrutacja do straży pożarnej:

Ocena dokumentów – podanie o przyjęcie do służby, zaświadczenie lekarskie o braku zdrowotnych przeciwwskazań. Test na sprawność fizyczną – czyli bieg po kopercie, drążek, beep test (próba wydolnościowa). Pływanie – stylem dowolnym, 50 metrów, w maksymalnym czasie 90 sekund. Akrofobia – czyli inaczej wejście oraz zejście po drabinie 20 metrowej, która ma kąt 75 stopni. Test wiedzy – składający się z 20 pytań zamkniętych, do rozwiązania w ciągu 25 minut. Po złożonych dokumentach – rozmowa kwalifikacyjna. Badania psychologiczne oraz lekarskie. Przyjęcie bądź nie do służby przygotowawczej.

W pracy strażaka nie liczy się tylko sprawność fizyczna, ale również inne ważne cechy, które ułatwiają wypełnianie ich obowiązków. Obowiązki strażaka wiążą się przeważnie z ryzykiem. Niezbędne do tej pracy będą:

sprawność fizyczna,

spostrzegawczość,

umiejętność dokonania szybkiej oceny ryzyka,

umiejętność pracy zespołowej,

umiejętność podporządkowania się przełożonym,

wykonywanie poleceń przełożonego.

A ponadto rekrutując się do straży pożarnej, musisz:

być obywatelem Polski,

posiadać sprawność fizyczną,

mieć wykształcenie minimum średnie,

mieć ukończone 18 lat,

złożyć ślubowanie,

odbyć okres kandydacki,

odbyć szkolenie.

