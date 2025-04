Praca w wojsku jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi o mocnych nerwach. Zadania, które wykonuje żołnierz, nie należą do łatwych, dlatego zastanów się dwa razy, zanim przystąpisz do rekrutacji do wojska.

Spis treści:

Jeśli chcesz ubiegać się o miejsce w wojsku, to będziesz poddana rekrutacji. Odbywa się ona jednak trochę inaczej niż rozmowa w korporacji, gdyż wymagane są jeszcze pewne egzaminy. Rekrutacja do pracy w wojsku przebiega zatem następująco:

Rozmowa kwalifikacyjna – podczas której mogą być zadawane pytania odnośnie tego, dlaczego chcesz służyć w wojsku. Egzamin sprawnościowy – marszobieg na 1 km lub pływanie ciągłe przez 12 minut, skłony tułowia w przód przez 2 minuty, podciągania na drążku lub uginanie i prostowanie ramion, bieg zygzakiem (koperta) bądź bieg wahadłowy 10x1.Dla porównania, jeśli chodzi o mężczyzn, to mają oni takie same polecenia, lecz różnią się tylko długością marszobiegu, gdyż wynosi on 3 km, a nie 1 km. Dostarczenie dokumentów – po rozmowie kwalifikacyjnej oraz egzaminie sprawnościowym musisz dostarczyć potrzebne dokumenty. Badania lekarskie i psychologiczne – skierowanie na badania do Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. WKU przesyła do dowódcy jednostki wojskowej komplet twoich dokumentów. Pozytywne rozpatrzenie dostajesz powołanie do korpusu szeregowych zawodowych. Podpisanie kontraktu. Stawienie się w jednostce wojskowej.

Rekrutacja do wojska 2023 przebiega na 3 sposoby, więc możesz się do niej dostać w następujący sposób:

Służba kandydacka – musisz ukończyć szkołę podoficerską lub studia wojskowe. Ponadto możesz później uzyskać stopień oficera lub podoficera.

– musisz ukończyć szkołę podoficerską lub studia wojskowe. Ponadto możesz później uzyskać stopień oficera lub podoficera. Służba przygotowawcza – po ukończeniu jej zyskujesz stopień szeregowego, podoficera lub oficera rezerwy.

– po ukończeniu jej zyskujesz stopień szeregowego, podoficera lub oficera rezerwy. Wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej – jest to rodzaj sił zbrojnych, który ma swój początek od 1 stycznia 2017 roku.

Potrzebne ci będą dokumenty, o których mowa będzie później. Po przekazaniu ich musisz odbyć testy sprawności fizycznej. Dodatkowo musisz przejść obowiązkowe badania medyczne. Dzielą się na dwa etapy:

Badania lekarskie – przeprowadzane na terenie Wojskowej Komisji Lekarskiej. Pracownicy wojska mają czas do dwóch tygodni, by sporządzić opinię o kandydacie. Badania psychologiczne – testy psychologiczne, których celem jest weryfikacja, czy nadajesz się i czy jesteś w odpowiedniej kondycji psychologicznej.

Podstawowym wymaganiem do pracy w wojsku jest ukończenie 18 lat. Bez tego wymogu nie możesz ubiegać się o swoje miejsce w wojsku. Najważniejszymi wymaganiami natomiast są:

dobra opinia,

kwalifikacje do pełnienia służby,

niekaralność,

wykształcenie minimum gimnazjalne,

predyspozycje psychiczne oraz fizyczne,

polskie obywatelstwo,

posiadanie świadectwa dojrzałości.

Podstawowym zadaniem żołnierza w wojsku jest obrona granic państwa oraz udział w misjach zagranicznych. Dodatkowo angażuje się on w pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, dostarczaniu zakupów osobom starszym lub osobom na kwarantannie. Jednak pracownik cywilny w wojsku może ubiegać się o następujące stanowiska:

Stanowisko średniego szczebla zarządzania – główny księgowy,

– główny księgowy, Stanowisko samodzielne – radca prawny, radca generalny, audytor, księgowy,

– radca prawny, radca generalny, audytor, księgowy, Stanowisko specjalistyczne – inspektor kontroli wojskowej, starszy specjalista,

– inspektor kontroli wojskowej, starszy specjalista, Stanowisko koordynujące – szef wydziału oraz oddziału, kierownik zespołu,

– szef wydziału oraz oddziału, kierownik zespołu, Stanowisko wspomagające – inspektor, sekretarz, referent,

– inspektor, sekretarz, referent, Kierowca – osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C oraz C+E,

– osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C oraz C+E, Pielęgniarka – w Wojskach Obrony Terytorialnej,

– w Wojskach Obrony Terytorialnej, Chemicy – ostrzegają oraz alarmują o skażeniach, rozpoznają i identyfikują skażenia,

– ostrzegają oraz alarmują o skażeniach, rozpoznają i identyfikują skażenia, Weterynarze – zajmują się końmi pracowników biurowych.

W pierwszej kolejności musisz złożyć dokumenty do Wojskowej Komendy Uzupełnień. W tym wypadku masz obowiązek skompletować następujące zaświadczenia:

kopię dowodu osobistego,

kopię prawa jazdy,

życiorys,

akt urodzenia,

zaświadczenie o niekaralności,

kopię aktu małżeństwa,

poświadczenie zdobytego wykształcenia,

odpis aktu urodzenia dzieci,

potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Następnie trwa weryfikacja dokumentów. Jeśli przebiegnie ona pozytywnie, następuje podpisanie twojego kontraktu z dowódcą jednostki.

Wynagrodzenia żołnierzy w wojsku zależą od ich stopnia. Rosnąć mogą wraz z odbytym stażem pracy. Prezentują się następująco:

Żołnierz szeregowy – 4 110 złotych brutto,

– 4 110 złotych brutto, Starszy szeregowy – 4 180 złotych brutto,

– 4 180 złotych brutto, Kapral – 4 660 złotych brutto,

– 4 660 złotych brutto, Starszy kapral – 4 700 złotych brutto,

– 4 700 złotych brutto, Plutonowy – 4 740 złotych brutto,

– 4 740 złotych brutto, Sierżant – 4 970 złotych brutto,

– 4 970 złotych brutto, Starszy sierżant – 5 040 złotych brutto,

– 5 040 złotych brutto, Młodszy chorąży – 5 090 złotych brutto,

– 5 090 złotych brutto, Chorąży – 5 330 złotych brutto,

– 5 330 złotych brutto, Starszy chorąży – 5 430 złotych brutto,

– 5 430 złotych brutto, Starszy chorąży sztabowy – 5 530 złotych brutto,

– 5 530 złotych brutto, Podporucznik – 5 790 złotych brutto,

– 5 790 złotych brutto, Porucznik – 5 870 złotych brutto,

– 5 870 złotych brutto, Kapitan – 6 120 złotych brutto,

– 6 120 złotych brutto, Major – 6 530 złotych brutto,

– 6 530 złotych brutto, Podpułkownik – 7 850 złotych brutto,

– 7 850 złotych brutto, Pułkownik – 8 320 złotych brutto.

