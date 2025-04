REGON, czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, to rejestr prowadzony przez Urząd Statystyczny. Nazwą REGON określa się także 9-cyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w wymienionym rejestrze. Rejestr REGON to zbiór informacji, który jest na bieżąco aktualizowany - tworzy go centralna baza danych oraz 16 mniejszych, terenowych baz danych.

Reklama

Informacja o nadaniu numeru REGON wysyłana jest pocztą w ciągu kilku dni od złożenia w urzędzie wniosku. Pomimo tego, już w tym czasie przedsiębiorstwo może normalnie działać.

Kto musi być wpisany do rejestru REGON?

Jakie podmioty powinny być wpisane do rejestru REGON i otrzymać swój własny, indywidualny numer?

jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej,

osoby prawne,

osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,

osoby fizyczne, które prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne,

jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Osoby fizyczne, które mają po raz pierwszy przypisany numer REGON, uzyskują go już na zawsze. Nawet jeśli podejmą kiedykolwiek zupełnie inną działalność, numer będzie identyczny.

4 kroki do własnej działalności gospodarczej

Budowa 9-cyfrowego numeru REGON

Z czego składa się 9-cyfrowy numer REGON?

Rejestr pojawił się w 1966 roku, a przez pierwsze 20 lat jego funkcjonowania, nadawane numery były 7-cyfrowe. Potem REGON wydłużono do 9 cyfr, numerom stworzonym wcześniej dołożono na początku dwa zera, a nowe zaczęto tworzyć według konkretnego schematu: 2 cyfry oznaczające województwo + 6 cyfr numeru seryjnego + 1 cyfra kontrolna.

Warto przy okazji zauważyć, że początkowo województw było aż 49, a nadano im numery nieparzyste - od 01 do 97. Potem nastąpiła reforma, zmniejszająca ilość województw w Polsce do 16. Identyfikacja województw obejmuje więc po 1999 roku numery parzyste - od 02 do... 34. Dlaczego 34, chociaż województw jest 16? Sejm cyfrę 04 przydzielił zakonom, związkom wyznaniowym i kościołom. Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało więc identyfikator REGON 34.

Ponieważ przedsiębiorstw i gospodarstw jest coraz więcej, pula numerów identyfikacyjnych REGON może ulec się wyczerpaniu. Wtedy Urząd Statystyczny rozpocznie nadawanie numerów, zaczynających się od 36, 38, itd. Liczba 36 nie będzie już więc powiązana z województwem, a będzie dotyczyć podmiotów gospodarczych z terenu całej Polski.

Budowa 14-cyfrowego numeru REGON

Niektóre numery REGON mają 14 cyfr. Dlaczego? Jednostkom organizacyjnym, które swoje siedziby mają w różnych województwach, nadaje się wydłużony numer (identyfikator jednostki lokalnej). Pierwszych dziewięć cyfr REGON-u pokrywa się wtedy z REGON-em jednostki macierzystej.

Reklama

Czytaj więcej na temat pracy i finansów