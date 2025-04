Dla wszystkich początkujących, którzy chcieliby założyć własną działalność gospodarczą, ale kompletnie nie wiedzą, jak to zrobić, przedstawiamy poradnik w 4 krokach. Założenie własnego biznesu wcale nie musi być trudne. Zobacz koniecznie, jakie formalności musisz załatwić i w jakiej kolejności by móc zacząć swój własny pierwszy biznes!

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Wystarczą 4 kroki!

Krok 1

Stwórz stosowny biznesplan

Aby założyć firmę, musisz mieć przede wszystkim na nią jakiś pomysł. Jak już zdecydujesz się na działalność w konkretnej branży, będziesz musiała doprecyzować charakter jej działania. Pomoże ci w tym wykonanie biznesplanu, który i tak powinnaś zrobić.

Już na etapie tworzenia biznesplanu zdecydujesz, jaką formę prawną ma mieć twoja firma i jakie środki finansowe będą ci potrzebne na jej rozkręcenie.

Krok 2

Zarejestruj firmę w urzędzie gminy

Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz CEIDG-1. Nie musisz jednak iść w tym celu do urzędu, możesz załatwić tę formalność przez internet. We wniosku zamieścisz m.in. podanie o nadanie numeru NIP, numeru REGON oraz informację o numerze konta firmowego.

Krok 3

Załóż firmowe konto w banku

Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza jeśli zamierzasz być vatowcem i gdy należności mają przekraczać 150 tysięcy euro. W takich przypadkach nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką, należy robić to przelewem bankowym.

Nie trzeba jednak zakładać koniecznie nowego konta, można wykorzystać prywatny numer, ale trzeba w tym celu wypełnić formularze CEIDG-RB oraz ZBA i złożyć je w urzędzie skarbowym i ZUS-ie.

Krok 4

Załatw NIP w urzędzie skarbowym

Numer NIP będzie tym, po którym twoja firma będzie identyfikowana. Jest on czymś podobnym do numeru PESEL dla ludzi. Jeśli zamierzasz być podatnikiem VAT, musisz złożyć też wniosek VAT-R oraz VAT-5. To wszystko załatwisz w urzędzie skarbowym.

