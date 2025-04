Referencje to dokument wypełniany przez pracodawcę na życzenie pracownika, który chce zmienić pracę bądź jest do tego zmuszony. Pracodawca powinien wymienić w nich stanowiska, które zajmował, oraz obowiązki, jakie do niego niego należały. Ponadto w referencjach powinny znaleźć dane personalne pracownika oraz informacje na temat firmy, w której pracował oraz przez jaki okres. Zamieszczamy wzór referencji, który pomoże ci je napisać.

