Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego bywa jedną z ważniejszych w życiu. Kiedy już ją podejmiesz, powinnaś jeszcze zastanowić się nad jedną bardzo ważną kwestią. Jakie raty kredytu wybrać? Do wyboru masz raty równe i malejące. Czym się różnią? Podpowiadamy!

Reklama

Raty kredytu: równe czy malejące?

Prawdopodobnie jeśli udasz się do banku po kredyt lub nawet w domu będziesz sprawdzała swoją zdolność kredytową przez internet, będziesz musiała zdecydować, jakie raty preferujesz - równe czy malejące. Od tego będzie zależało to, jak wysoki kredyt bank zechce ci przyznać oraz jak będą wyglądały twoje comiesięczne zobowiązania wobec banku.

Obecnie oba rodzaje rat są ratami kapitałowo-odsetkowymi, a to oznacza, że niezależnie od tego, którą formę wybierzesz, zawsze będziesz w ratach spłacać część kapitału, czyli kwoty, którą pożyczyłaś jako równowartość ceny nieruchomości oraz część odsetek, które musisz spłacić wraz z kredytem. Nie ma zatem miejsca taka sytuacja, w której np. przez pierwszych 10 lat kredytowania, spłacasz jedynie odsetki, a dopiero później kapitał lub na odwrót.

Różnica polega jednak na tym, jaki będzie stosunek kapitału do odsetek w spłacanych przez nas ratach. W przypadku rat malejących kapitał spłacany jest przez cały okres kredytowania w tej samej wysokości, a do tego doliczane są odsetki. Raty malejące charakteryzują się tym, że w pierwszych latach raty są wyższe, a im mniej zostało nam do spłacenia, tym mniejsze raty mamy, a tym samym zobowiązanie wobec banku staje się mniejsze.

W przypadku rat równych, przez cały okres kredytowania, czyli np. przez 30 lat, co miesiąc wpłacamy do banku tę samą kwotę. W tej sytuacji natomiast przez pierwsze lata spłacamy głównie odsetki i niewielką część kapitału, a w końcówce okresu kredytowania do spłaty zostaje głównie kapitał.

Które raty są lepsze?

To zależy od indywidualnych potrzeb kredytobiorców oraz przede wszystkim od ich dochodów. Nie każdy bowiem może pozwolić sobie na dość duże początkowe raty w przypadku rat malejących, mimo że takie raty z roku na rok stają się coraz mniej dotkliwe dla portfela. Muszą wówczas zdecydować się na równe raty przez cały okres kredytowania.

Reklama

Sprawdź też inne porady dla kredytobiorców:

Na czym polega kredyt refinansowy?Wymagany wkład własny do kredytuJak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników?