Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, często przygotowujemy odpowiedzi na ewentualne pytania, które mogą wydawać nam się ważne i kluczowe. Natomiast takie kwestie jak opowiedzenie czegoś o sobie, swoich zainteresowaniach czy doświadczeniu zawodowym traktujemy pobłażliwie.

Wydaje nam się, że są to tylko pytania na rozbieg lub czysto informacyjne, bo przecież w CV wszystko zostało zamieszczone, jeśli chodzi np. o wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, więc takie pytania to jedynie pro forma. Ale czy na pewno?

Okazuje się, że za pewnymi teoretycznie błahymi pytaniami jest jakaś intencja rekrutera. O to właśnie mu chodzi, żebyś jej nie odczytała i odpowiedziała w sposób naturalny. Dzięki temu będzie on wiedział o tobie więcej, niż ci się wydaje. I wówczas może nawet nie zapytać cię o twoje mocne i słabe strony, bo wywnioskuje je sam z twoich odpowiedzi. Na jakie zatem pytania warto szczególnie się przygotować? Podpowiadamy!

Pytania rekrutacyjne, które warto porządnie przygotować:

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie

Po co? Niekoniecznie tylko po to, by rekruter dowiedział się czegoś o nas, ale także po to, by sprawdzić, jak potrafimy się zaprezentować, jakiego słownictwa używamy, czy jesteśmy banalni i sztampowi, czy wręcz przeciwnie, czy jesteśmy konkretni, czy mamy o sobie dobre zdanie, itd. To pytanie naprawdę wiele o nas mówi!

Jakie są pani zainteresowania?

Tu nie chodzi o to, by były nietuzinkowe, ale prawdziwe i szczere. Nie ma sensu na siłę wymyślać pasji, których tak naprawdę się nie ma. Dzięki temu pytaniu rekruter będzie mógł sprawdzić, czy jesteśmy autentyczni, czy udajemy, czy mówimy szczerze, ale też na ile jesteśmy w stanie się w coś zaangażować i jakie obszary życia interesują nas najbardziej.

Jaki ma pani pomysł na siebie?

Rekruter może zapytać o nasze plany na przyszłość i w ten sposób dowiedzieć się, czy w ogóle pasujemy do danego stanowiska lub danej firmy i czy będziemy chcieli się w niej rozwijać. Może też nawiązać do naszych dotychczasowych doświadczeń zawodowych i jeśli okażą się niespójne z tym, co mówimy odnośnie planów na przyszłość, może uznać, że jesteśmy niekonsekwentni lub zwyczajnie kłamiemy.

