W Internecie można znaleźć mnóstwo gotowych szablonów CV, które wystarczy jedynie wypełnić i gotowe. Ale czy warto to robić? Czy pracodawca nie uzna tego za zbytnie lenistwo i brak kreatywności?

Gotowych szablonów CV nie powinniśmy traktować jako łatwych formularzy, które jedynie uzupełniamy naszymi danymi i wysyłamy. Warto jednak czerpać z nich pomysły. Po to one są, by pokazać nam, jak właściwe CV powinno wyglądać. Podpowiadamy, jak najlepiej korzystać z dostępnych w Internecie szablonów CV.

Dlaczego nie warto kopiować gotowych szablonów CV?

Nie wiesz, jak napisać dobre CV, dlatego wolisz skopiować gotowe, sądząc, że przygotowali je specjaliści i na pewno będzie wyglądać profesjonalnie? Jeśli tak robisz, musisz wiedzieć, że nie jest to najlepsza metoda. Pomyśl, że pracodawca dostaje setki życiorysów kandydatów. Jeśli wszystkie wyglądają na pierwszy rzut oka tak samo, może nawet nie zauważyć tego wysłanego przez ciebie. A nawet, jeżeli odczyta je, jest nikła szansa, że zapamięta, że twoja kandydatura jest wyjątkowa. Wszystkie podobne CV mogą zlać mu się w jedno i nie wybierze przez to żadnego z nich.

Kolejnym powodem, dla którego nie warto kopiować wprost CV z gotowego szablonu, jest to, że pracodawca uzna to zwyczajnie za lenistwo. Dużo łatwiej jest wypełnić gotowy formularz niż stworzyć coś autorskiego. Jaka jesteś w oczach pracodawcy, jeżeli wysyłasz CV na gotowym szablonie? Leniwa, nudna, mało kreatywna, niezaangażowana. Brzmi dobrze? Oczywiście, że nie...

Dlaczego warto wzorować się na gotowych szablonach CV?

Kluczem do sukcesu jest właśnie słowo "wzór". Gotowe szablony CV powinniśmy traktować jak bardzo dobre przykłady i tworzyć coś samemu na ich podobieństwo. Inspirowanie się dobrymi pomysłami jest słuszne, bezmyślne ich kopiowanie absolutnie nie. Zatem, jeżeli znajdziesz jakiś ciekaw wzór gotowego szablonu CV, skorzystaj z niego np. jeżeli chodzi o układ graficzny, ale zmień przy tym czcionkę. Nawet niewielkie zmiany w wyglądzie gotowego szablonu spowodują, że będzie on bardziej indywidualny, co pozwoli na jego wyróżnienie się w stosie życiorysów innych kandydatów.

O wiele lepiej zaprezentuje się CV nieszablonowe, może prostsze, ale za to bardziej osobiste. Także ty, jako kandydat do pracy, będziesz wyglądała bardziej profesjonalnie i rzetelnie, jeśli wykażesz się własną inicjatywą w stworzeniu życiorysu, a nie posłużysz jedynie schematycznym szablonem.

