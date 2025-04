Rozmowa kwalifikacyjna potrafi wywołać w nas niezły stres. Nic dziwnego, zależy od niej nasz przyszłość. Musimy być świadome tego, że każdy, przynajmniej teoretycznie, jest do takiej rozmowy przygotowany. Aby wypaść najlepiej, nie wystarczy zatem wypaść po prostu dobrze, poprawnie. Należy wykazać się czymś więcej i sprawić, żeby po naszym wyjściu osoba rekrutująca była pod wrażeniem i zechciała zatrudnić właśnie nas.

Jak zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej?

Mamy dla was kilka cennych rad. Wcale nie są trudne do zapamiętania, ale wiele osób i tak o nich zapomina, przez co tracą cenne punkty u potencjalnego pracodawcy. Sprawdźcie, o czym należy pamiętać, żeby przejść rozmowę kwalifikacyjną z wyróżnieniem.

1. Nieprzeciętne przygotowanie

Dowiedz się o firmie, do której aplikujesz, możliwie jak najwięcej. Nie poprzestawaj wyłącznie na ogólnikach zasłyszanych od znajomych. Poczytaj w Internecie, jak działa firma, jakie ma cele. Dzięki takiemu przygotowaniu będziesz mogła zaskoczyć rozmówcę, mówiąc np., że takie a takie twoje cechy charakteru lub umiejętności pomogą w realizacji planów firmy.

2. Więcej niż punktualność

Spotkanie masz umówione na 10.00? Rozplanuj poranek tak, by być w danym miejscu przynajmniej 15 minut wcześniej. Nigdy nie wiadomo, czy po drodze coś cię nie zaskoczy, nie zepsuje się tramwaj lub nie będziesz umiała znaleźć siedziby firmy. Nie chcesz chyba dotrzeć na rozmowę zgrzana i roztargniona i tłumaczyć się, skąd to zamieszanie. Jeśli będziesz wcześniej, spokojnie skorzystasz z toalety lub skupisz się na zebraniu myśli. Dzięki temu rozpoczniesz rozmowę ze spokojem i opanowaniem.

3. W odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu

Lepiej być chwilę przed czasem, niż się spóźnić. Nie staraj się być na styk. Lepiej już na kilka minut przed czasem podejdź do recepcji i powiedz, w jakiej sprawie przyszłaś. Recepcjonistka na pewno skontaktuje się z prowadzącym rekrutację, a ten doceni twoją punktualność.

4. Zaskakujące powitanie

Potencjalny pracodawca zmierza w twoim kierunku? Stój prosto, nie zapominaj o uśmiechu i zachowaj kontakt wzrokowy. Wyciągając rękę na powitanie, podziękuj za zaproszenie na rozmowę. Nie każdy kandydat tak robi, a to przecież wyróżnienie, że z setek CV akurat z tobą chce się spotkać pracodawca.

5. Kultura i profesjonalizm jako znak rozpoznawczy

Nie zapominaj o ponadprzeciętnej kulturze osobistej. Zamiast od razu siadać w wyznaczonym pokoju, poczekaj, aż rozmówca ci to zaproponuje. Zachowaj porządną postawę ciała - nie garb się, nie kładź łokci na stół, zachowaj kulturalny rozstaw nóg. Jeśli pochylisz się lekko do przodu, pokażesz pracodawcy w ten sposób, że jesteś zainteresowany tym, co mówi. A każdy lubi, jak się go słucha z zainteresowaniem.

6. Pożegnanie domykające całość

Pamiętaj, żeby wystawić o sobie dobre świadectwo również kończąc spotkanie. Możesz np. powtórzyć, że bardzo chcesz pracować w danej firmie, ale przede wszystkim nie zapomnij podziękować za poświęcony ci czas. Opuść pokój z uśmiechem, twój potencjalny pracodawca wówczas na pewno też będzie go miał na twarzy i po zakończeniu rozmowy przychylnie cię oceni.

