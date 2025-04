Znacie się od lat, przyjaźnicie i akurat teraz, kiedy szukasz nowej pracy, przyjaciółka mówi ci, że u niej w firmie zwolniło się właśnie miejsce. Twoja pierwsza myśl: "cudownie, przecież się uwielbiamy, znamy na wylot, na pewno będzie super". Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, pomyśl, czy praca z przyjacielem-szefem to na pewno idealne rozwiązanie.

Reklama

Jakie kłopoty mogą wynikać z pracy, w której szefem jest przyjaciółka?

1. Podejrzenia innych pracowników, że dostajesz pieniądze za nic

Ludzie bywają zawistni. Musisz liczyć się z tym, że współpracownicy będą snuć podejrzenia, że stanowisko, które zajmujesz, było stworzone specjalnie dla ciebie i tak właściwie to nie masz za wiele do roboty poza urządzaniem sobie plotek w gabinecie szefowej. Jeśli dodatkowo twoja przyjaciółka uzna, że naprawdę się starasz i doceni to np. podwyżką, od razu zaczniesz czuć, że inni szczególnie uważnie patrzą ci na ręce. Firma oczywiście nie jest pracowników, tylko twojej przyjaciółki, ale oni nagle zaczną się obawiać, że zabierasz im ich własne pieniądze.

2. Obawy pracowników, że mówisz o nich szefowi

Rozmowy mogą nagle cichnąć, kiedy będziesz pojawiać się w pobliżu. Twoi koledzy nie chcą myśleć, że każde ich zdanie będzie przekazywane przez ciebie szefowej. Poza tym mogą w ogóle czuć się przy tobie niezręcznie i podejrzewać, że widzisz każdą ich czynność niezwiązaną z pracą i informujesz przyjaciółkę o takich poczynaniach.

3. Odrzucenie cię od sekretów pracowniczych w obawie, że szef się o nich dowie

Wiadomo, że w firmie krążą jakieś plotki i tajemnice. Nie są one od razu zawsze złe i niekoniecznie dotyczą szefa, ale i tak pracownicy nie muszą chcieć, żeby ten o wszystkim wiedział. Możesz zatem, nawet bezpodstawnie, być odcięta od wszelkich pracowniczych nowinek. Współpracownicy będą woleli asekuracyjnie nie mówić ci o niczym na wypadek, gdybyś kiedyś niechcący miała się wygadać szefowej.

4. Odwrócenie się od ciebie w przypadku konfliktu z szefem

W pracy może się tak zdarzyć, że pojawią się dwa obozy - w jednym zespół pracowników, w drugim kadra zarządzająca lub po prostu sam szef, jeśli jest jedyną osobą decyzyjną. W razie konfliktu na linii pracownik - szef, ty możesz być postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Pracownicy mogą się od ciebie od razu odwrócić, podejrzewając, że na pewno będziesz po stronie szefowej, to w końcu twoja przyjaciółka.

5. Pogorszenie relacji z szefem-przyjaciółką

Ostatnie zagrożenie jest takie, że może nie będziesz miała złych relacji z kolegami z pracy, ale za to znacznie pogorszą się wasze stosunki z przyjaciółką. Po pierwsze możesz nie czuć wobec niej odpowiedniego respektu i nie traktować poleceń służbowych wystarczająco poważnie albo uważać, że ona cię poniża, wykorzystuje. Z kolei twoja przyjaciółka może oczekiwać od ciebie szczególnej lojalności i denerwować się, jeśli w przypadku jej konfliktu z innym pracownikiem ty poprzesz jego stronę, a nie jej.

Reklama

Zobacz też:

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy?

Dlaczego boję się pracy?

Zalety picia kawy w pracy

Dlaczego warto założyć własny biznes?