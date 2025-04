Nie masz wyjścia, musisz pracować. Nie jesteś córką milionerów, a studia już masz za sobą. Nic nie powstrzymuje cię przed karierą zawodową. To jest teoria. A w praktyce? Każdy dzień przynosi stres, budzisz się z lękiem o to, co przyniesie nowy dzień i zasypiasz, bojąc się przed następnym. Praca jest dla ciebie udręką. Nigdy nie podejrzewałaś, że kiedyś aż tak będziesz bała się pracy.

Reklama

Dlaczego boję się pracy?

Sprawdź, co cię blokuje przed podjęciem zatrudnienia. Wskazujemy, jakie są objawy tzw. fobii społecznej.

Boję się, że sobie nie poradzę

Strach przed tym, że nie podołamy wyznaczonym nam obowiązkom zawodowym może stanowić poważny kłopot. Większość z nas odczuwa pewnie lekki stres, zwłaszcza przed nową pracą. Jest to normalne i jak najbardziej uzasadnione. Problem pojawia się wtedy, gdy ten strach zaczyna nas paraliżować. Przestajemy wtedy funkcjonować racjonalnie, a nasze myśli skupiają się jedynie wokół strachu przed ogromem obowiązków.

Boję się tego, jak ocenią mnie inni

Drugi człowiek jest dla nas lustrem, w którym się przeglądamy. To, jak postrzegają nas inni, w dużej mierze wpływa na kształtowanie się naszego obrazu o nas samych. Jeśli zwracamy zbyt dużą uwagę na to, co myślą o nas inni ludzie, możemy mieć problem z podjęciem jakichkolwiek działań, włącznie z tymi związanymi z pracą.

Są osoby, które niemal od dziecka zawsze stały w cieniu kolegów. Kiedy się dorasta i dojrzewa, trzeba samemu wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Takim osobom, które zawsze robiły tylko to, co inni uważali za słuszne, może być niezwykle trudno z podjęciem pracy. Nie można przecież całe życie robić tego co koledzy w nadziei, że jest to słuszne, ponieważ oni znają się przecież na wszystkim lepiej.

Jestem bardzo nieśmiała

Strach przed pracą może być związany z zaniżoną samooceną danej osoby. Jeśli całe życie wytykano ci błędy, na pewno musiałaś nieustannie czuć zażenowanie z ich powodu. Takie myślenie na trwałe utkwiło w twojej głowie i dlatego teraz, z obawy przed ewentualnymi nowymi potknięciami, boisz się kontaktu z obcymi ludźmi. Boisz się iść do pracy, ponieważ wiesz, że możesz tam spotkać kogoś, kto nie będzie ci przychylny i tylko będzie czekał na twój błąd.

Nie mam motywacji do pracy

Czasami można czuć chwilowy brak chęci do pracy. Zmęczenie czy nawet małe lenistwo zdarzają się każdemu. Jeśli jednak w ogóle nie czujesz potrzeby podjęcia pracy, być może przyczyna tkwi głębiej. Może jako dziecko nie wymagano od ciebie zbyt wiele i teraz też nie masz ochoty pracować. Wolisz nie robić nic i zarobkowaniem obarczyć wyłącznie mężczyznę. Szukasz też usprawiedliwień w sloganach, że "to mąż ma zarabiać na dom".

Rady dla osób, które boją się pracy:

przełamuj strach

pamiętaj, że nikt nie jest idealny , każdemu zdarzają się potknięcia

, każdemu zdarzają się potknięcia skupiaj się na tym, co robisz poprawnie

nie przejmuj się drobnymi gafami

postaw na rozwój - niech twój mężczyzna też będzie z ciebie dumny

zacznij od małych kroków - na początek może to być praca na niepełny etat

myśl pozytywnie

nie uprawiaj czarnowidztwa

znajdź w sobie kilka zalet i przypominaj je sobie zawsze, kiedy czujesz, że coś poszło nie tak

i przypominaj je sobie zawsze, kiedy czujesz, że coś poszło nie tak bądź asertywna, nie każdy musi być twoim przyjacielem

stawiaj innym granice

Reklama

Sprawdź też inne porady:

Mobbing

Zrelaksuj się po pracy

Pytania i odpowiedzi o urlop wypoczynkowy