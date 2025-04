Jeśli uległaś wypadkowi w czasie pracy, a jesteś zatrudniona na umowę o pracę, masz gwarantowane odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są jednak przypadki, kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie również od pracodawcy. Poznaj, w jakich sytuacjach za wypadek w pracy zapłaci ci również twój pracodawca.

1. Kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy?

Jeżeli jesteś zatrudniona na umowę o pracę i wypadek zdarzył się własnie w miejscu pracy, możesz domagać się odszkodowania. Bezpośrednio od pracodawcy uzyskasz je, jeśli świadczenie przyznane ci wcześniej przez ZUS nie pokryło w pełni szkody, jakiej doznałaś na skutek wypadku.

2. Na czym polega odszkodowanie od pracodawcy?

Odszkodowanie od pracodawcy polega na wypłaceniu różnicy, jaka zaistniała pomiędzy faktyczną wysokością szkody, a kwotą, jaką przyznał ci Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach odszkodowania.

3. Czy mogę żądać odszkodowania od pracodawcy zamiast ZUS-u?

Nie, nie ma takiej możliwości. W pierwszej kolejności o odszkodowanie możesz ubiegać się w ZUS-ie. Dopiero na drugim miejscu, jeśli okaże się, że przyznana kwota jest zbyt niska i nie pokryje całkowitych kosztów związanych z wypadkiem, możesz wystosować żądanie o odszkodowanie od pracodawcy.

4. Czy pracodawca pokrywa koszty odszkodowania z budżetu firmy?

Niekoniecznie. W przypadku, kiedy pracodawca posiada dobrowolną polisę OC, odszkodowanie zostanie wypłacone ze stosownego zakładu ubezpieczeń. Trzeba dodać, że obecnie niemal wszyscy przedsiębiorcy z takich ubezpieczeń korzystają. Jeśli jednak pracodawca nie posiada takiej polisy, będzie musiał wypłacić odszkodowanie z majątku własnego.

5. Jaka jeszcze odpowiedzialność ciąży na pracodawcy?

W przypadku, gdy doznałaś uszczerbku na zdrowiu z winy pracodawcy, zobowiązany jest on do całkowitego pokrycia kosztów leczenia. Jeśli z kolei na skutek wypadku z winy pracodawcy dotknęło cię inwalidztwo, musi on wypłacić ci sumę umożliwiającą przekwalifikowanie się do innego zawodu. Pracodawca nie wypłaca jednak renty, o tę ubiegasz się w ZUS-ie.

