Kto wyjeżdża?

Na wyjazd za granicę decydują się przede wszystkim ludzie młodzi, żądni wrażeń i niezapomnianych przygód. Praca w innym kraju jest dla nich szansą nie tylko na szybki zarobek, ale także na doszlifowanie języka i poznanie nowej kultury.

Młodzi decyzję o wyjeździe podejmują głównie przez opowieści znajomych, którzy już tam byli, pracowali i powiedzieli czego można się spodziewać. Zazwyczaj są to zatrudnienia sezonowe, na okres wakacji, po których wszyscy wracają do domu.

Wyjazd na stałe to alternatywa dla osób dojrzałych, które po wielu latach życia w Polsce wiedzą, że nie ma tu dla nich przyszłości. Zagranica kusi ich przede wszystkim godną płacą za pracę, którą wykonują. Dorośli, którzy mają rodzinę, zazwyczaj zabierają najbliższych ze sobą.

W takiej sytuacji Polacy najczęściej mają już zapewnione miejsce pracy. Żaden odpowiedzialny człowiek nie zdecydowałby się na wyjazd z rodziną bez pewnego zatrudnienia.

Ryzyko pracy za granicą

Praca za granicą wiąże się niestety z dużym ryzykiem. Często się zdarza, że osoby wyjeżdżające, mają pieniądze tylko na bilet w jedną stronę. Są pewni, że np. w Holandii zarobią na życie i na ewentualny powrót do domu. Tak naprawdę nigdy nie wiesz co Cię tam czeka. Nawet jeśli pracodawcy obiecują Ci złote góry, po dotarciu na miejsce może się okazać, że rzeczywistość nie jest taka różowa.

Gdy zaczynasz pracować w obcym kraju, będzie to dla Ciebie podwójny stres. To nie tylko nowa praca, ale też nowy język, nowa kultura i nowe zasady. Będzie musiało upłynąć dużo czasu zanim przyzwyczaisz się do nowego środowiska.

Musisz się liczyć także z tym, że dla tamtejszych obywateli będziesz kimś zupełnie innym, kimś obcym.

Bez względu na to, czy chcesz pracować za granicą tylko kilka miesięcy, czy też całe życie, powinieneś bardzo dokładnie sprawdzić oferty, które wybierasz. Zastanów się, czy nie ma w nich nic podejrzanego. Sprawdź też gdzie w danym kraju znajdują się polskie ambasady i konsulaty.

Aby czuć się pewniej, wybieraj te kraje, do których Twoi rodacy wyjeżdżają najchętniej. Choć to może wydać się dziwne, Polacy mieszkający za granicą często są dla siebie bardziej życzliwi niż ci mieszkający w Polsce.