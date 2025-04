Ta niemiecka sieć drogerii szczyci się dużą popularnością nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Ogłoszeń o pracę w Rossmannie jest dużo w każdej części naszego kraju, więc znalezienie odpowiadającej oferty jest bardzo proste. Przekonaj się sama!

Reklama

Spis treści:

Od początku pandemii rekrutacje w Rossmannie prowadzone są online. Jest to troska o bezpieczeństwo kandydatów ubiegających się o pracę w Rossmannie. Do spotkań dochodzi poprzez wideokonferencje lub połączenie telefoniczne. Etapy rekrutacji, to:

Zgłoszenie swojej kandydatury, poprzez wysłanie CV – wymagane jest przesłanie go w języku polskim i warto, abyś uwzględniła w nim swoje doświadczenie w sprzedaży. Rozmowa z rekruterem – warto, abyś pochwaliła się swoimi sukcesami oraz doświadczeniem zawodowym. Spotkanie z managerem działu – odbywa się po pozytywnej rozmowie z rekruterem. Warto, abyś podała argumenty, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem. Spotkanie zakończone zostaje z pozytywną lub negatywną decyzją.

Wykładanie towaru w Rossmannie to dobra opcja, by dorobić do domowego budżetu. Może też być pracą w Rossmannie na stałe. Jeśli chodzi o obowiązki magazyniera w Rossmannie, to są to:

przygotowanie towaru według zamówienia, które otrzymywane jest ze sklepu,

przyjęcie towaru,

wysyłka towaru,

utrzymywanie porządku w miejscu swojej pracy.

Zarobki w Rossmannie sięgają około 4 400 złotych brutto w zależności od lokalizacji sklepu oraz stanowiska. Ponadto kierownik regionalny może liczyć nawet na wynagrodzenie między 5 100 a 5 500 złotych brutto miesięcznie. Dodatkowo pracownicy Rossmanna liczyć mogą na premie świąteczne, które rekompensują nocne zmiany, czy nieoczekiwane nadgodziny.

Jeśli chodzi o karierę w Rossmannie, to podążać możesz różnymi ścieżkami. Starając się o pracę w Rossmannie, aplikować możesz na wybrane stanowiska, które podlegają konkretnym działom, a są to:

praca w drogerii – jako kasjer-sprzedawca, asystent kierownika drogerii, kierownik drogerii, zastępca kierownika drogerii,

– jako kasjer-sprzedawca, asystent kierownika drogerii, kierownik drogerii, zastępca kierownika drogerii, praca w centrali – jako np. HR Business Partner, Analityk w dziale Ekspansji, Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Sprzedaży itp.,

– jako np. HR Business Partner, Analityk w dziale Ekspansji, Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Sprzedaży itp., praca na magazynie – pracownik magazynowy, kierownik operacyjny zmiany, brygadzista,

– pracownik magazynowy, kierownik operacyjny zmiany, brygadzista, dział IT,

praktyki oraz staże.

Reklama

Czytaj także:

Praca w Pepco – jak zostać pracownikiem? Rekrutacja, opinie

Praca w Biedronce – jak wygląda? Kariera, zarobki, rekrutacja

Obowiązki magazyniera – czym się zajmuje? Czytaj więcej na temat jego pracy