Przed wysłaniem CV do pracy w magazynie, warto zapoznać się wcześniej z wymogami oraz zadaniami, które wiążą się z pracą magazyniera. Jest to stanowisko, na które wciąż szuka się nowych osób, więc zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Przygotowując CV dopasowane pod obowiązki magazyniera, warto skupić się na cechach, które pasują pod to stanowisko. Dobry magazynier powinien być:

uczciwy,

mieć podzielność uwagi,

pracowity,

odpowiedzialny,

sprawny fizycznie.

Jeśli chodzi o wykształcenie, to musi to być minimum zawodowe lub średnie. W większości przypadków dobrze jest mieć uprawnienia na wózki widłowe oraz prawo jazdy kategorii B.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna dotycząca pracy magazyniera? Pytania dotyczyć mogą posiadanej kwalifikacji, kariery zawodowej oraz cech. Warto znać podstawowe informacje o firmie oraz mieć wytyczone oczekiwania finansowe. By mieć większe szanse, nie można zapomnieć o zaletach, które warto podkreślać.

Jest to zawód o dużej odpowiedzialności. Praca i obowiązki magazyniera jest istotna i zapotrzebowanie na nią wciąż rośnie. Magazynier zajmuje się nie tylko składowaniem oraz wydawaniem towarów z magazynu. Podstawowymi obowiązkami są:

organizowanie własnej pracy,

zarządzanie zapasami magazynowymi,

jakościowy oraz ilościowy odbiór towaru,

przyjmowanie towarów do magazynu,

wprowadzanie zmian odnośnie polepszenia systemu magazynowania,

rozsyłka towarów,

przyjmowanie reklamacji,

współpraca z dostawcami i klientami.

Magazynier ponadto jest odpowiedzialny za czystość i porządek. Musi dbać o bezpieczeństwo i rozmieszczenie towarów w magazynie.

Magazynier jest pracownikiem fizycznym. Posługuje się konkretną dokumentacją oraz instrukcjami. Pracodawcy przychylniej patrzą na kandydatów, niż kandydatki ze względu na więcej siły, jaką wykazują się mężczyźni. Jednakże świat idzie do przodu, więc kobiety również śmiało mogą ubiegać się o tę pracę. Zakres obowiązków magazyniera nie skreśla na starcie kobiet.

By zostać magazynierem, warto zrobić kurs. Takie szkolenie oferuje wiele firm. Przyszły pracodawca docenić może taki wpis do CV. Przydatne będą również uprawnienia na wózek widłowy oraz obsługa magazynowych programów komputerowych.

Co musi umieć magazynier? Mianowicie powinien dopasować życiorys do oferty pracy. Przydatne umiejętności to:

uprawnienia do obsługi wózków widłowych,

umiejętność wykonywania inwentaryzacji,

umiejętność zarządzania magazynem.

Zanim wyślesz aplikację na dane stanowisko, warto, abyś znała ryzyko zawodowe magazyniera:

potrącenia przez pojazdy, czyli wózki widłowe,

nadmierny wysiłek przemieszczaniem ciężkich przedmiotów,

możliwość zatruciem związkami toksycznymi,

zagrożenie pożarowe,

eksplozje,

ryzyko chorób układu oddechowego,

narażanie na nadmierny hałas.

W Polsce ciągle przybywa magazynów, co równa się z większą ilością miejsc pracy. W najważniejszych regionach pensje dla kierowników szacuje się nawet na 10 000 złotych brutto. Pozostali pracownicy w województwie mazowieckim zarobić mogą nawet od 3 000 złotych do 4 200 złotych brutto. Natomiast na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz Małopolsce wynagrodzenia oscylują od 2 800 złotych do 4 000 złotych brutto.

Na wynagrodzenia magazyniera wpływa często staż pracy oraz wielkość firmy. Duże firmy oferują pracownikom świadczenia pozapłacowe. Ponadto stawki godzinowe magazynierów wynosić mogą od 19 złotych brutto do 30 złotych brutto.

