Poczta codziennie obsługuje sporą liczbę klientów, więc jest to miejsce szczególne. Dzięki usługom świadczonych w placówce, na pocztę nie przyjdziesz już tylko wysłać listu.

Reklama

Spis treści:

Praca na Poczcie Polskiej zaczyna się od rekrutacji wewnętrznej. Dzieli się ona na dwa etapy:

Pierwszy etap – osoba rekrutująca analizuje nadesłane zgłoszenia od kandydatów. Sprawdzane są umiejętności oraz posiadane kwalifikacje. Osoby, które wpasowują się w wymogi, zostają zaproszeni na spotkanie rekrutacyjne. Drugi etap – trwają rozmowy rekrutacyjne z osobą, która reprezentuje dział HR bądź z potencjalnym przełożonym. Sprawdzane są wtedy wiedza i umiejętności kandydata. Zależnie od stanowiska, na które kandydat wysłał zgłoszenie, rekruter prosi, aby rozwiązać specjalny test.

Pamiętaj, aby twoje CV do pracy w Poczcie Polskiej było czytelne oraz przejrzyste. Ważne jest, by umieszczone w nim informacje, były zgodne z prawdą. Warto, abyś pochwaliła się swoimi mocnymi stronami oraz sukcesami.

By rekrutacja do Poczty Polskiej oraz oczywiście rozmowa rekrutacyjna przeszła gładko, warto, abyś przygotował się do niej rzetelnie. My podpowiemy ci, co jest ważne:

zapoznaj się z informacjami odnośnie Poczty Polskiej, w zależności do stanowiska, na które aplikujesz,

warto, abyś miała w głowie przygotowane odpowiedzi na temat doświadczenia zawodowego,

stawiaj na szczerość,

przygotuj sobie wcześniej pytania, które chciałabyś zadać osobie rekrutującej.

Do codziennych prac na Poczcie Polskiej pani z okienka zalicza się:

przyjmowanie wpłat,

sprzedaż towarów,

sprzedaż usług bankowo-ubezpieczeniowych,

przyjmowanie przesyłek,

wydawanie korespondencji,

współpracowanie z wydawnictwami,

sprzedaż prasy i produktów sezonowych.

Pracownik Poczty Polskiej musi być kompetentną osobą, pogodną oraz cierpliwą, gdyż jest to praca polegająca na pracy z ludźmi.

Jeśli chcesz dostać pracę w Poczcie Polskiej, musisz spełniać odpowiednie wymagania:

mieć wykształcenie co najmniej średnie,

mieć minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,

znać język angielski,

być kompetentnym i cierpliwym,

być życzliwym,

umieć obsługiwać komputer,

być gotowym do pracy w systemie zmianowym,

umieć pracować pod presją czasu.

Listonosze na Poczcie Polskiej zarabiają najniższą krajową. Szacuje się, że wynagrodzenie przeciętnie wynosi około 2 500 złotych brutto, lecz zarobki wahają się między 2 300 złotych, a 2 700 złotych brutto. Jeśli chodzi o zarobki pracowników Poczty Polskiej, to ciężko znaleźć informacje co do konkretnych zarobków. Jednakże dowiedzieć się możesz, że wynagrodzenia wynoszą od 2 300 do 2 500 złotych brutto z premią za jakość pracy. Liczyć mogą oni również na premie kwartalne w wysokości 354 złotych brutto oraz 13 pensję.

Oprócz znanych dobrze stanowisk pani z okienka oraz listonosza, na Poczcie Polskiej aplikować możesz również do:

centrum logistycznego – jako kierowca, pracownik sortujący przesyłki oraz magazynier,

– jako kierowca, pracownik sortujący przesyłki oraz magazynier, ochrony – przy ochronie imprez okolicznościowych bądź ochronie lotnisk,

– przy ochronie imprez okolicznościowych bądź ochronie lotnisk, centrali – specjaliści w działach IT, Sprzedaży, HR, Finansowych, Administracyjnych.

Jeśli chcesz zostać listonoszem na Poczcie Polskiej nie potrzebujesz wyższego wykształcenia. Wystarczy średnie lub zawodowe. Ważne jest, abyś znała ulice miasta, w którym się będziesz pracowała. Czasem niezbędne jest też, abyś posiadała prawo jazdy. Zdarza się, że listonosz jeździ też rowerem lub motorem, lecz to jest po stronie pracownika, pracodawca ich nie zapewnia.

Do zostania listonoszem Poczty Polskiej trzeba:

być dokładnym i odpowiedzialnym,

mieć wykształcenie zawodowe,

mieć dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczną,

posługiwać się sprawnie komputerem,

lubić pracę z ludźmi.

Rekrutacja do Poczty Polskiej rozpoczyna się wysłaniem CV, po czym odbywa się rozmowa kwalifikacyjna i egzamin terenowy.

Praca listonosza nie polega tylko na doręczaniu przesyłek. Dzień pracy listonosza zaczyna się na pojawieniu się w Urzędzie Pocztowym i segregowaniu listów według adresów. Wypełnia dokumentację doręczanych przesyłek, a na koniec dnia rozlicza się z rannych wydanych mu listów. Jeśli chcesz zdobyć stanowisko listonosza w Poczcie Polskiej, odznaczyć musisz się odpowiedzialnością. Każdy listonosz należy do swojego określonego rejonu.

Może on dostarczać:

przesyłki,

listy,

prasę,

przekazy pocztowe,

materiały reklamowe,

paczki,

renty i emerytury.

W czasach pandemii ludzie zaczęli coraz częściej zamawiać przesyłki przez Internet. Dlatego Poczta Polska ciągle prowadzi rekrutacje, ponieważ paczek przybywa, a listonoszy brakuje.

Reklama

Czytaj także:

Praca w biurze podróży – jak się dostać? Dobre i złe strony

Praca w KGHM – zarobki, rekrutacja, wymagania. Dowiedz się więcej

Praca w biurze rachunkowym – jakie są obowiązki księgowej? Jak nią zostać?