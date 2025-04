Jakakolwiek praca na statku mierzy się z odpowiedzialnością. Możesz pracować na statku wycieczkowym tudzież pasażerskim, bądź na zaopatrzeniowym. Jednakże każdy zawód wymaga ciągłego kształcenia się oraz nawet kilkumiesięcznej rozłąki z najbliższymi. Dowiedz się, czy gra jest warta świeczki.

Pracownicy na statku mają wydzielone dwu lub trzyosobowe kajuty z osobnym miejscem do spożywania posiłków. Dodatkowo mają zakaz korzystania z atrakcji dla gości. Dzień roboczy trwa około 10 godzin, wliczając przerwy. Praca na statku to nie tylko współpraca z gośćmi, ale i nawigowanie, sterowanie oraz wsparcie marynarzy. Ponadto pracownicy statku są zatrudnieni w salonach fryzjerskich, do obsługi eventów czy w spa.

Wiek pracowników szacuje się na od 20 do 40 lat i przeważają tu mężczyźni, gdyż kobiety zatrudniane są do wcześniej wspomnianych prac w sekcji pielęgnacyjnej. Goście, jak i pracownicy statku, są różnej narodowości, więc trzeba dbać o odpowiednie relacje. Panuje tu dyscyplina. Dla pracowników statku dostępne są pomieszczenia do spędzania wolnego czasu, lecz goście nie mają do nich wstępu, ponieważ załoga nie może mieć żadnych bliższych relacji z pasażerami. Najczęściej rekrutuje się kucharzy, kelnerów, opiekunów medycznych, nianię czy muzyków, gdyż zdarza się ich deficyt. Przed podjęciem pracy na statku należy udać się do lekarza, by wykonać obowiązkowy test narkotykowy.

Załoga to podstawa każdego statku. Odpowiedni marynarze oraz pomocnicy dbają o funkcjonowanie łodzi, by prawidłowo działały np. maszyny. Pracownicy statku dzielą się na dwa obozy, które zależą od kwalifikacji oraz określonych umiejętności. Reszta załogi statku obsługuje gości.

Załoga pokładowa

Kapitan,

Starszy oficer,

Asystent pokładowy,

Starszy marynarz,

Marynarz,

Młodszy marynarz,

Bosman,

Praktykant pokładowy.

Załoga maszynowa

Pierwszy mechanik statku,

Mechanik,

Elektryk,

Magazynier maszynowy,

Asystent maszynowy,

Asystent elektryka,

Motorzysta,

Młodszy motorzysta,

Praktykant motorzysty.

Obsługa gości

Kucharz,

Kelner,

Firma sprzątająca,

Pokojówki,

Masażyści,

DJ,

Lekarze,

Barman,

Recepcjonista,

Fotograf,

Fryzjer itp.

Jeśli chcesz ubiegać się o pracę na statku, powinnaś wiedzieć, że wymagane jest:

mieć ukończone 21 lat, jeśli chodzi o rejsy oceaniczne,

mieć ukończone 18 lat, jeśli chodzi o rejsy rzeczne,

znać język angielski,

posiadać ważny paszport,

mieć roczne doświadczenie na wybrane stanowisko,

posiadać kulturę osobistą,

umieć pracować w stresowych sytuacjach,

umieć pracować z ludźmi,

umieć pracować w grupie.

Podpowiadamy, że powinnaś ciągle poszerzać swoją wiedzę odnośnie języka angielskiego oraz (w przypadku lekarzy czy pielęgniarek) poszerzać wiedzę na temat kariery zawodowej. Ponadto praca na statku na jednym stanowisku czasem wymaga kompetencji pracy na innym, więc jeśli na myśl przychodzi ci aplikować na statek, to powinnaś wziąć to pod uwagę, zanim przystąpisz do rekrutacji.

Wynagrodzenia pracowników statku są wysokie, lecz nie rekompensuje to rozłąki z rodziną. Kwoty podane są w dolarach. Tak więc przykładowo ze względu na stanowisko zarabiać możesz jako:

Kapitan statku – ponad 5 800 dolarów,

– ponad 5 800 dolarów, Szef kuchni – około 2 000 dolarów,

– około 2 000 dolarów, Pierwszy oficer – około 4000 dolarów,

– około 4000 dolarów, Asystenci sprzątaczki czy kelner barowy – od 1 500 do 2 000 dolarów,

– od 1 500 do 2 000 dolarów, Barman, kelner restauracji, recepcjonista – od 2 000 do 2 500 dolarów,

– od 2 000 do 2 500 dolarów, Restauracja, panie sprzątające – od 2 500 do 3 500 dolarów,

– od 2 500 do 3 500 dolarów, Szefowie działów – ponad 3 500 dolarów,

– ponad 3 500 dolarów, Marynarz – od 1 100 do 2 000 dolarów,

– od 1 100 do 2 000 dolarów, Starszy marynarz – od 1 300 do 2 200 dolarów,

– od 1 300 do 2 200 dolarów, Oficer – 3 000 dolarów,

– 3 000 dolarów, Starszy oficer – od 5 000 do 7 000 dolarów.

Praca na statku tak jak każda inna posiada wady oraz zalety. Warto, abyś przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, poznała specyfiki danej pracy czy stanowiska, byś nie traciła swojego czasu oraz czasu rekrutera.

Wady pracy na statku

praca bez przerwy, 7 dni w tygodniu,

małe kabiny, które trzeba dzielić ze współlokatorem, co daje brak prywatności,

rozłąka z rodziną,

praca przy każdej pogodzie,

praca nieodpowiednia dla osób z chorobą morską,

monotonność.

Zalety pracy na statku

wysokie zarobki,

zwiedzanie świata,

możliwość poznania wielu osób,

brak opłat za zakwaterowanie,

możliwości awansu.

Jeśli chodzi o CV do pracy na statku, to koniecznie musisz napisać je na komputerze, gdyż taki dokument pisany odręcznie nie jest brany pod uwagę. Pamiętaj, aby było stworzone w języku angielskim! Błędy ortograficzne lub gramatyczne nie są dopuszczalne. CV Nie może być za krótkie ani za długie, więc szacuje się, że powinno wynosić 2-3 strony.

CV oraz list motywacyjny do pracy na statku powinny być dostosowane do konkretnego stanowiska. Obowiązkowe jest, abyś uwzględniła swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz umiejętności. Warto, abyś wspomniała również o obowiązkach, jakie były powierzane cvi w poprzedniej pracy, przyznane nagrody lub certyfikaty. Jeśli chodzi o wykształcenie, to powinnaś umieścić je tak, by zacząć od tego najwyższego. Ponadto zalecamy, żebyś wymieniła języki, jakimi się posługujesz i zaznaczyć stopień zaawansowania. Dobrze widziane będą dołączone referencje, załączone w liście motywacyjnym lub w CV. Tak przygotowaną aplikację do pracy na statku wysyłasz się do agenta rekrutującego lub managera firmy wycieczkowej.

Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje oraz wymagania do pracy na statku, których oczekuje przyszły pracodawca, wtedy możesz aplikować na dane stanowisko. Kobiety powinny mieć schludnie uczesane włosy, bez kolczyków na twarzy, a mężczyźni powinni być krótko ostrzyżeni również bez kolczyków na twarzy i bez widocznych tatuaży. Jeśli uda ci się dostać na dalszy etap, to zostajesz zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną przez telefon lub na Skypie.

Poniżej zebrałyśmy kilka wskazówek, które przydadzą się podczas spotkania z przyszłym pracodawcą do pracy na statku, zatem warto mieć przy sobie:

CV w języku angielskim,

List motywacyjny napisany w języku angielskim,

Zaświadczenie o niekaralności,

Dyplom oraz świadectwo ukończenia szkół,

Referencje napisane w języku angielskim,

Kopię ważnego paszportu.

Po pozytywnym ukończeniu rekrutacji dotyczącej pracy na statku otrzymujesz certyfikaty. Musisz wtedy wyrobić książeczkę żeglarską oraz certyfikat STCW (Proficiency in Maritime Security Awareness). Następnym krokiem do pracy na statku jest to, abyś zgłosiła się do ambasady USA znajdującej się w Krakowie, celem uzyskania wizy C-1/D. Posiadanie wizy jest niezbędne. Ostatnim etapem kończącym rekrutację jest uzyskanie świadectwa zdrowia miesiąc przed rozpoczęciem pracy na statku.

